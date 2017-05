Per raggiungere la vetta più alta è sempre necessario partire dal basso. Una citazione che potrebbe racchiudere la carriera di Brie Larson, l’attrice americana che ha raggiunto la fame in “tarda età” (per Hollywood 27 anni sono già troppi) grazie a “Room”, il film che le ha fatto guadagnare il premio Oscar.

Brie Larson: “Goodbye” cantante, benvenuta attrice

(Sacramento, 1 ottobre 1989)

Brianne Sidonie Desaulniers, in arte Brie Larson, è l’astro nascente del panorama cinematografico contemporaneo. Una carriera iniziata con la gavetta in televisione: debutta a 9 anni nella trasmissione televisiva “The Tonight show with Jey Leno” (1999) e in alcuni episodi delle serie tv “Popular” e “Il tocco di un Angelo”. Nel 2003 sbarca a Disney Channel con il film – Tv “Right on track”.

Alla carriera televisiva, Brie Larson affianca quella di cantautrice. Pubblica una serie di singoli sul proprio sito internet, tra cui “Go, Goodbye”, un grande successo che le dà l’opportunità di incidere il suo primo album dal titolo “Finally Out P.E”. Seguirà un tour accanto a Jesse McCartney.

A seguito del suo debutto nella commedia diventata cult “30 anni in un secondo”, per Brie Larson si aprono le porte delle grandi produzioni cinematografiche che la porteranno sempre più a trascurare la musica.

Prende parte a numerose commedie: “Sleepover”, “Hoot”, “Lo Stravagante mondo di Greenberg” accanto a Ben Stiller e Rhys Ifans; “Don John” e “21 Jump Street”. Ritorna in tv con la serie “United States of Tara”, ideata da Steven Spielberg e scritta dal premio Oscar Diablo Cody.

Brie Larson: la ragazza della “Room” accanto

Il genere comedy però inizia a diventarle stretto. Arrivano i primi ruoli in film drammatici grazie ai quali Brie Larson riesce ad ottenere il favore della critica. Con il film “Short Term 12” arriva il primo riconoscimento: il premio per la miglior interpretazione femminile al Festival del film di Locarno. Qui interpreta Grace, una giovane ragazza che si prende cura di un gruppo di adolescenti in difficoltà.

Ma è nel 2015 che per l’attrice arriva il ruolo della vita. Lenny Abrahamson le affida il ruolo da protagonista nel drammatico “Room”, tratto dalla storia vera di una donna che per anni è stata tenuta prigioniera in una piccola stanza dal suo stupratore e dal cui rapporto nascerà Jack. Un ruolo difficile ma che la Larson ha saputo ben interpretare, tant’è che l’Academy l’ha voluta premiare con un Oscar.

Brie Larson: la futura Capitan Marvel

Il successo, si sa, ti mette nella posizione privilegiata di poter scegliere ruoli molto diversi tra loro. Dopo “Room” l’attrice si è cimentata nel blockbuster “King Kong: Skull of Island”, ennesimo remake incentrato sul celebre gorilla gigante di nome Kong e dove l’attrice veste i panni di una fotoreporter.

Brie Larson, inoltre, è stata scelta per interpretare Carol Danvers “Capitan Marvel”, tra i più attesi cinecomic della casa dei supereroi.

Insomma, l’attrice sta forgiando la sua carriera su ruoli e generi cinematografici diversi che sicuramente non passeranno inosservati.

Silvia D’Ambrosio