Regia: James McTeigue

Cast: Gabrielle Union, Billy Burke, Richard Cabral, Levi Meaden, Seth Carr, Ajiona Alexus, Jason George, Christa Miller, Damien Leake

Genere: Thriller, colore

Durata: 88 minuti

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 26 Luglio 2018

"Breaking In" è una pellicola thriller diretta da James McTeigue, con Gabrielle Union che ha prodotto il film insieme a Will Packer, James Lopez, Craig Perry e Sheila Taylor.

"Breaking In" segue la storia di una madre che lotta per proteggere i propri figli, in seguito all'invasione della villa del defunto padre da parte di un gruppo di ladri.

Breaking In: un'operazione di salvataggio

La protagonista Shaun Russell è una madre single che, dopo l'omicidio di suo padre, decide di trasferirsi con i due figli, Jasmine e Glover, nella casa in cui è cresciuta.

Shaun decide si sistemare la casa, dotata di un sofisticato sistema di sicurezza, per metterla in vendita. All'insaputa della protagonista e di Jasmine e Glover, la casa è già "abitata" da quattro ladri, Peter, Sam, Duncan e Eddie.

Mentre Shaun è fuori casa i suoi figli vengono presi in ostaggio dalla banda di criminali, che vogliono il contenuto di una cassaforte, in cui credono siano custoditi quattro milioni di dollari. Così Peter insegue la donna nel bosco, ma lei riesce a fargli perdere i sensi, lasciandolo legato e imbavagliato.

"Breaking In" mette in scena la forza di una madre per portare in salvo la sua famiglia. Infatti, Shaun non si scoraggia di fronte ai malviventi e riesce a intrufolarsi in casa per dare istruzioni alla figlia. Quando vede minacciati i suoi cari Shaun entra in casa con Peter, al quale punta un coltello alla gola. Eddie, senza pietà, spara al compagno e gli prende una chiavetta contenente il codice della cassaforte.

Dopo aver preso il denaro Eddie vuole dare fuoco alla casa per coprire ogni traccia, ma usciti c'è Shaun ad aspettarli.