Brangelina: il divorzio in un documentario

Brad Pitt e Angelina Jolie, ormai ex coppia più famosa di Hollywood e non solo, torneranno al centro dell’attenzione mondiale dopo che Ian Halperin, giornalista investigativo, ha deciso di creare un documentario ponendo come tema centrale la loro storia. Ma non sarà un po’ troppo per i neo divorziati?

Brangelina: la loro storia d’amore

Si sono amati, si sono fatti amare e per questo il pubblico li ricorderà sempre così: affiatati e innamorati, facendo da esempio a molte coppie, tanto che i tabloid hanno coniato per loro un nome che indicasse entrambi: Brangelina.

I due sembravano condurre una vita perfetta, ricca di amore e passione tanto da guadagnare lo status di coppia d’oro di Hollywood; fino a quando lo scorso settembre Angelina non ha deciso di chiedere il divorzio lasciando tutti un po’ spaesati e curiosi di saperne il motivo. Da quel momento in poi è stato un continuo susseguirsi di illazioni che hanno visto la coppia battersi in tribunale per la custodia dei figli, andata in fine alla madre. Al centro dei rumors, inoltre, Brad Pitt è stato accusato dalla moglie di essere violento.

Insomma per i Brangelina non è il lieto fine che ci saremmo aspettati.

Brangelina: la verità sul loro divorzio

Brad Pitt e Angelina Jolie non saranno più Brangelina, sebbene siano stati capaci di far sognare sin dal loro primo incontro sul set di “Mr. e Mrs Smith”, attirando immediatamente l’attenzione di fotografi e giornalisti.

Anche la fine della loro storia d’amore è dunque nel centro del mirino, tanto che è stato deciso di realizzare un film documentario che svelerà tutta la verità sulle cause del loro divorzio. L’ideatore del documentario, dal titolo “Broken: The Incredible Story of Brangelina”, è appunto Ian Halperin e ha già avuto modo di parlare svariate volte della coppia più famosa.

“Broken: The Incredible Story of Brangelina” sarà un vero e proprio documentario sui segreti e i dettagli che hanno portato Brad Pitt e Angelina Jolie al divorzio.

Ian Halperin, che ha investigato precedentemente anche sulla morte di Michael Jackson, avrebbe in possesso dei filmati inediti che vedono protagonisti Brad Pitt e Angelina Jolie, grazie ai quali mirerà a svelare la verità sui due (ex) coniugi. Noi siamo pronti a scoprire tutta la verità, ma Brad Pitt e Angelina Jolie vorranno rivivere la loro storia ricostruita in un documentario?

27/01/2017

Roberta Perillo