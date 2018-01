Regia: Joel Edgerton

Cast: Lucas Hedges, Russell Crowe, Nicole Kidman, Cherry Jones, Joel Edgerton, Flea, Xavier Dolan

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Focus Features

Data di uscita: 22 novembre 2018

"Boy Erased" racconta la storia di Garrard (Lucas Hedges), il figlio di un pastore battista di una piccola cittadina americana, che si dichiara gay ai suoi genitori (interpretati da Nicole Kidman e Russell Crowe) all'età di 19 anni. Garrard velocemente è spinto a frequentare un programma di terapia di riorientamento sessuale, in modo da fargli dimenticare la sua omosessualità, oppure verrà rifiutato dalla sua famiglia, dai suoi amici e dalla sua chiesa. Proprio mentre sta seguendo questo programma Garrard entra in conflitto con il suo terapista, interpretato da Joel Edgerton.

Boy Erased: Joel Edgerton alle prese con un racconto di omosessualità

Il film "Boy Erased" è tratto dal libro "Boy Erased: A memoir", un libro di memorie scritto da Garrard Conley, che racconta la sua infanzia da omosessuale in una famiglia di fondamentalisti cristiani dell'Arkansas, che lo spinsero a seguire una terapia di conversione supportato dalla chiesa.

I diritti del libro sono stati a lungo contesi tra Netflix, Annapurna Pictures, Focus Features, e Amazon Studios, finchè infine la Focus Features se li è aggiudicati nel giugno 2017. Nello stesso periodo è stato deciso il cast del film e la regia, che è stata affidata all'attore Joel Edgerton. Questo è il secondo film da regista per Edgerton, dopo che nel 2015 ha diretto il thriller "The Gift - Regali da uno sconosciuto". Allora, come in questo caso, si è ritagliato una parte nel film: in "Boy Erased" infatti interpreta il terapista di Garrard.

Dopo le conferme del cast, avvenute ad agosto, le riprese del film sono iniziate per settembre, e si sono svolte in gran parte ad Atlanta, in Georgia.