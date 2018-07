Box Office USA: “The Equalizer 2 – Senza perdono” vince il weekend

Box Office USA (20-22 Luglio 2018): “The Equalizer 2 – Senza perdono” diretto da Antoine Fuqua ottiene il primo posto, marcato stretto da “Mamma mia! Ci risiamo” in seconda posizione, al terzo e quarto posto troviamo, rispettivamente, “Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa” e “Ant-Man and the Wasp”.

Box Office USA: “The Equalizer 2 – Senza perdono” al primo posto per un soffio

Box Office USA: “The Equalizer 2 – Senza perdono“, sequel della pellicola action del 2014, ispirato alla celebre serie televisiva degli anni Ottanta “Un giustiziere a New York”, riesce a conquistare il primo posto, con un incasso d’esordio di 35.825.000 di dollari.

A seguire al secondo posto “Mamma mia! Ci risiamo“, che ritorna sul grande schermo dopo dieci anni per raccontare le avventure di le avventure di Donna, interpretata da Meryl Streep, esordendo con un profitto di 34.380.000 di dollari.

Scende dalla prima alla terza posizione “Hotel Transylvania 3: Un vacanza mostruosa“, terzo capitolo della fortunata saga di film d’animazione a tema horror “Hotel Transylvania”, che nel fine settimana guadagna 23.150.000 di dollari, in un totale di 91.089.268 di dollari.

Cade dal podio “Ant-Man and the Wasp“, ambientato tra gli eventi di “Captain America: Civil War” e “Avengers: Infinity War“, vede Scott Lang (Paul Rudd) fare squadra con Hope van Dyke (Evangeline Lilly) che veste i panni di Wasp, occupando il quarto posto con un’entrata di 16.126.000 di dollari nel weekend, in un totale di 164.624.292 di dollari.

Perde una posizione la famiglia de “Gli Incredibili 2“, sequel ambientato immediatamente dopo la fine del primo film rilasciato nel 2004, che troviamo al quinto posto con un introito di 11.520.000 di dollari nel fine settimana, in un totale di 557.335.440 di dollari.

Alla sesta posizione c’è “Jurassic World: Il regno distrutto” con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, che nel weekend ricava 11.005.000 di dollari, per un totale di 383.904.505 di dollari.

Box Office USA: “Skyscraper” piomba giù dal podio

“Skyscraper” diretto da Rawson Marshall Thurber, con Dwayne Johnson, precipita dal terzo al settimo posto con un incasso di 10.960.000 di dollari nel fine settimana, in un totale di 46.749.120 di dollari.

“La prima notte del giudizio“, prequel della serie “The Purge”, che comprende “La notte del giudizio” (2013), “Anarchia – La notte del giudizio” (2014), “La notte del giudizio – Election Year” (2016), cala all’ottava posizione con un guadagno di 4.980.000 di dollari nel weekend, in un totale di 60.191.365 di dollari.

Al nono posto debutta “Unfriended 2: Dark Web”, diretto da Stephen Susco, esordendo con 3.495.000 di dollari.

In decima e ultima posizione troviamo “Sorry to Bother You”, scritto e diretto da Boots Riley che nel fine settimana ottiene 2.823.000 di dollari, in un totale di 10.252.204 di dollari.

Mariateresa Vurro

23/07/2018