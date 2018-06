Box Office USA: “Solo: A Star Wars Story” ancora al primo posto

Box Office USA (01-03 Giugno): Vince per la seconda settimana consecutiva “Solo: A Star Wars Story”, seconda pellicola della serie Star Wars Anthology, ambientato nell’universo di Guerre Stellari diretto da Ron Howard, al secondo posto ancora “Deadpool 2” con Ryan Reynolds e al terzo posto una nuova uscita “Resta con me”, dramma tratto da una storia vera, con Shailene Woodley.

Box Office USA: “Solo: A Star Wars Story” mantiene il primo posto

Box Office USA: il primo weekend di Giugno è conquistato da “Solo: A Star Wars Story“, che ripercorre la vita di Han Solo dai diciotto ai ventiquattro anni, e che ottiene il primo posto con un incasso di 29.3 milioni di dollari in un totale di 148.9 milioni.

“Deadpool 2” di David Leitch mantiene la seconda posizione guadagnando nel fine settimana 23.3 milioni di dollari, per un totale di 254.6 milioni.

“Resta con me” di Baltasar Kormákur, film drammatico tratto dalla storia vera di due navigatori esperti che si ritrovano ad affrontare un uragano, fa un ottimo esordio piazzandosi al terzo posto con 11.5 milioni di dollari.

“Avenger: Infinity War” ancora in classifica

Perdono una posizione gli eroi della Marvel che con “Avengers: Infinity War” occupano il quarto posto con un introito nel weekend di 10.4 milioni di dollari, in un totale da record di 642.8 milioni.

“Book Club“, commedia di Bill Holderman con Jane Fonda e Diane Keaton, scende in quinta posizione incassando 6.8 milioni di dollari nel fine settimana, in un totale di 47 milioni.

Esordisce al sesto posto “Upgrade” film d’azione e thriller con Logan Marshall-Green che ricava 4.46 milioni di dollari.

Al settimo posto precipita “Life of the Party” con Melissa McCarthy, che nel weekend ha un entrata di 3.4 milioni di dollari, per un totale di 46.3 milioni.

Nei peggiori tre all’ottava posizione troviamo “Breaking In” diretto da James McTeigue, che nel fine settimana ha un profitto di 2.8 milioni di dollari in un totale di 41.3 milioni.

Alla nona posizione esordisce “Action Point” con soli 2.3 milioni di dollari.

Al decimo e ultimo posto si piazza la commedia sentimentale diretta da Bob Fisher con Anna Faris “Overboard” che percepisce nel weekend 2 milioni di dollari, in un totale di 45 milioni.

Mariateresa Vurro

04/06/2018