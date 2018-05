Box Office USA: “Solo: A Star Wars Story” al primo posto

Box Office USA (24-27 Maggio): “Solo: A Star Wars Story” di Ron Howard si piazza al primo posto, seguito al secondo e al terzo da “Deadpool 2” e “Avengers: Infinity War”, “Book Club” scende, invece, al quarto posto.

Box Office USA: l’universo di Star Wars batte la Marvel

Box Office USA: “Solo: A Star Wars Story“, spin-off della nota serie cinematografica “Star Wars” creata da George Lucas, vince l’ultimo weekend di Maggio, entrando nella classifica direttamente al primo posto, con un incasso di $ 83.325.000.

“Deadpool 2“, la nuova avventura del supereroe senza peli sulla lingua dei fumetti Marvel, che ha ceduto lo scettro del botteghino, scende al secondo posto, guadagnando nel fine settimana $ 42.700.000, in un totale di $ 207.407.352.

Gli Avengers, non mollano la presa, rimangono sul podio con “Avengers: Infinity War” collocandosi in terza posizione con un profitto di $ 16.494.000 nel weekend, per un totale di $ 621.688.638.

La commedia di Bill Holderman “Book Club” con Jane Fonda e Diane Keaton, ottiene il quarto posto con un introito di $ 9.450.000 nel fine settimana, in un totale di $ 31.834.516.

Al quinto posto troviamo “Life of the Party” con Melissa McCarthy, che incassa nel weekend $ 5.115.000, per un totale di $ 39.102.348.

La sesta posizione, invece, è occupata dal thriller “Breaking In” diretto da James McTeigue che guadagna $ 4.055.000 nel weekend, in un totale di $ 35.643.385.

Continua a perdere posizioni “Show Dogs – Entriamo in scena“, che questa settimana si pone in settima posizione, ricavando nel fine settimana $ 3.078.235, per un totale di $ 10.672.960.

Box Office USA: i peggiori tre

La commedia sentimentale di Bob Fisher e Rob Greenberg, “Overboard” occupa l’ottavo posto con un’entrata, nel di weekend, di $ 3.000.000, per un totale di $ 41.494.413.

“A Quiet Place – Un posto tranquillo” riesce a rimanere in classifica, al nono posto, con $ 2.230.000 guadagnati nel fine settimana, per un totale di $ 179.993.607.

La decima e ultima posizione è presieduta dal documentario “RBG”, su Ruth Bader Ginsburg, seconda donna a ricporire il ruolo di giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, che nel weekend ottiene $1.120.000, in un totale di $ 5.636.638.

Mariateresa Vurro

28/05/2018