Box Office USA: “Jurassic World” incassi record

Box Office USA (29 Giugno – 01 Luglio 2018): “Jurassic World: Il regno distrutto”, quinto capitolo della cinematografico del franchise “Jurassik Park”, mantiene la prima posizione, lo seguono al secondo e al terzo posto, rispettivamente, “Gli Incredibili 2” e “Soldado”.

Box Office USA: “Jurassic World: Il regno distrutto” sbaraglia la concorrenza

Box Office USA: Al primo posto troviamo “Jurassic World: Il regno distrutto“, secondo capitolo del famoso franchise, remake del celeberrimo “Jurassic Park”, diretto da Juan Antonio Bayona con Chriss Pratt e Bryce Dallas Howard, che nel weekend ha incassato 60 milioni di dollari, in un totale di 264.787.335 di dollari.

“Gli Incredibili 2“, che a distanza di 14 anni riporta nelle sale la famiglia di supereroi più amata dal pubblico di tutto il mondo, è stabile al secondo posto con un guadagno di 45.546.000 di dollari nel fine settimana, in un totale di 439.729.514 di dollari.

Alla terza posizione esordisce “Soldado” diretto da regista italiano Stefano Sollima, è il sequel di “Sicario“, rilasciato nelle sale nel 2015, che ottiene 19.015.000 di dollari.

Al quarto posto debutta, invece, “Uncle Drew” diretto da Charles Stones III, con un’entrata di 15.500.000 di dollari.

Scende dal terzo al quinto posto “Ocean’s 8“, che può essere considerata sia il sequel della celebre trilogia Ocean’s (“Ocean’s 11”, “Ocean’s 12” e “Ocean’s 13”) sia uno spinoff di “Ocean’s 11”, diretto da Steven Soderbergh, che nel weekend ricava 8.035.000 di dollari, in un totale di 114.707.181 di dollari.

“Prendimi! – La storia vera più assurda di sempre” passa dalla quarta alla sesta posizione con un incasso di 5.635.000 di dollari nel weekend, in un totale di 40.887.808 di dollari.

Dopo sette settimane dall’uscita nelle sale “Deadpool 2” è al settimo posto con un profitto di 3.450.000 di dollari nel fine settimana, in un totale di 310.349.858 di dollari.

Box Office USA: i peggiori tre

All’ottavo posto troviamo “Sanju” diretto da Rajkumar Hirani, che debutta con 2.550.000 di dollari.

A seguire alla nona posizione l’universo di Guerre Stellari con “Solo: A Star Wars Story“, spin-off della nota serie cinematografica “Star Wars”, diretto da Ron Howard, si concentra sul protagonista Han Solo (interpretato da Alden Ehrenreich) e prende in esame la storia della vita dell’eroe ideato da George Lucas, nel weekend ottiene 2.293.000 di dollari, in un totale di 207.279.115 di dollari.

Al decimo e ultimo posto troviamo “Won’t You Be My Neighbor?”, diretto da Morgan Neville con un introito di 2.290.000 di dollari nel fine settimana, in un totale di 7.488.082 di dollari.

Mariateresa Vurro

02/07/2018