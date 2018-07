Box Office USA: “Hotel Transylvania 3” al primo posto

Box Office USA (13-15 Luglio): “Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa” diretto da Genndy Tartakovsky è in vetta alla classifica, seguito da “Ant-Man and the Wasp” e “Skyscraper”, rispettivamente al secondo e terzo posto.

Box Office USA: “Hotel Transylvania 3” vince il weekend

Box Office USA: Apre la classifica settimanale “Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa“, terzo capitolo della fortunata saga di film d’animazione a tema horror “Hotel Transylvania”, con le voci di Adam Sandler, Selena Gomez, Steve Buscemi e Mel Brooks, che si piazza direttamente al primo posto con un incasso di 44.100.000 di dollari nel weekend, in un totale di 45.376.000 di dollari.

Alla seconda posizione troviamo “Ant-Man and the Wasp“, ambientato subito dopo gli eventi di “Captain America: Civil War” e vede Scott Lang (Paul Rudd) fare squadra con Hope van Dyke (Evangeline Lilly) che vestirà i panni di Wasp, iconica companion e fiamma nei fumetti, ottiene nel weekend 28.840.000 di dollari, in un totale di 13.825.225 di dollari.

Il film d’azione “Skyscraper“, con Dwayne Johnson (The Rock) debutta al terzo posto con un profitto di 25.485.000 di dollari.

La famiglia de “Gli Incredibili 2” passa dal secondo al quarto posto guadagnando nel fine settimana 16.220.000 di dollari, in un totale di 535.818.492 di dollari.

Box Office USA: “Jurassic World: Il regno distrutto” perde colpi

“Jurassic World: Il regno distrutto“, secondo capitolo del famoso franchise, remake del celeberrimo “Jurassic Park” diretto da Juan Antonio Bayona scende in quinta posizione ricavando 15.115.000 di dollari nel fine settimana, per un totale di 363.297.215 di dollari.

Al sesto posto scala “La prima notte del giudizio“, prequel della serie “The Purge” diretto da Gerard McMurray, che nel weekend incassa 9.130.000 di dollari, in un totale di 49.509.970 di dollari.

Alla settima posizione approda “Sorry to Bother You”, scritto e diretto da Boots Riley, che nel weekend ricava 4.258.00o di dollari, in un totale di 5.322.952 di dollari.

“Soldado“, sequel di “Sicario” rilasciato nelle sale nel 2015, precipita all’ottavo posto guadagnando 3.850.000 di dollari nel fine settimana, per un totale di 43.200.345 di dollari.

Alla nona posizione troviamo “Uncle Drew”, diretto da Charles Stones III, che nel fine settimana ha un’entrata di 3.225.000 di dollari nel weekend, in un totale di 36.692.040 di dollari.

“Ocean’s 8“, diretto da Gary Ross con Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Dakota Fanning e Rihanna, sprofonda alla decima e ultima posizione con un guadagno nel fine settimana di 2.910.000 di dollari, in un totale di 132.255.936 di dollari.

Mariateresa Vurro

15/07/2017