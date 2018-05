Box Office USA: “Deadpool 2” supera gli Avengers

Box Office Usa (17-20 Maggio): Dopo tre settimane gli Avengers cedono il primo posto a “Deadpool 2”, mentre “Avengers: Infinity War” si “accontenta” della seconda posizione, seguito da “Book Club” al terzo posto e “Life of the Party” al quarto.

Box Office USA: l’antieroe di “Deadpool 2” sconfigge gli Avengers

Box Office USA: Gli Avengers cedono lo scettro del Box Office a “Deadpool 2” diretto da David Leitch, che esordisce direttamente al primo posto, incassando $ 125.000.000.

“Avengers: Infinity War” di Anthony e Joe Russo scende in seconda posizione con un guadagno di $ 28.672.000 nel fine settimana, per un totale di $ 595.032.959.

La commedia “Book Club” con Jane Fonda e Diane Keaton debutta in classifica, al terzo posto, con un totale di $ 12.500.000.

Perde due posizioni “Life of the Party” con Melissa McCarthy, che occupa il quarto posto, con un profitto di $ 7.725.000 nel fine settimana, in un totale di $ 31.036.507.

Il thriller “Breaking In” di James McTeigue con $ 6.470.000 nel weekend, ottiene la quinta posizione, con un totale di $ 28.750.710.

Il sesto posto è, invece, presieduto da “Show Dogs – Entriamo in scena“, dove i protagonisti sono gli amici a quattro zampe, che guadagna nel primo fine settimana d’uscita $ 6.034.770.

La commedia “Overboard” diretta da Bob Fisher e Rob Greenberg con Anna Faris precipita al settimo posto con un introito di $ 4.725.000 nel weekend in un totale di $ 36.973.570.

Box Office USA: “A Quiet Place – Un posto tranquillo” e “Rampage – Furia animale” nei peggiori tre

Continua a perdere posizioni l’horror con Emily Blunt “A Quiet Place – Un posto tranquillo” che questa settimana ritroviamo in ottava posizione con un incasso di $ 4.040.000 per un totale di $ 176.176.313.

“Rampage – Furia animale” con Dwayne Johnson e Naomie Harris sprofonda alla penultima posizione con un profitto di $ 1.500.000 nel weekend, per un totale di $ 92.423.329.

La decima e ultima posizione del Box Office americano del weekend 17-20 Maggio è detenuta da “RBG” di Julie Cohen e Betsy West, che incassa $ 1.280.000 per un totale di $ 3.880.766.

Mariateresa Vurro

21/05/2018