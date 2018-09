Box Office USA: “Crazy & Rich” ancora al primo posto

Box Office USA (31 Agosto – 02 Settembre): “Crazy & Rich”, commedia romantica diretta da Jon M. Chu, scala per la terza settimana consecutiva la classifica dei film più visti, seguito da “Shark – Il primo squalo” che occupa ancora la seconda posizione e da “Mission: Impossible – Fallout” al terzo posto.

Box Office USA: “Crazy & Rich” conquista il pubblico

Box Office USA: “Crazy & Rich“, contemporanea commedia romantica basata sull’omonimo bestseller mondiale di Kevin Kwan, si riconferma al primo posto, incassando nel fine settimana 22.235.000 di dollari, per un totale di 110.961.388 di dollari.

Anche la seconda posizione rimana invariata con “Shark – Il primo squalo“, adattamento del romanzo fantastico: “The Meg” del 1997 scritto da Steve Alten, che nel weekend guadagna 10.530.000 di dollari, per un totale di 120.516.416 di dollari.

Sale di una posizione “Mission: Impossible Fallout“, sesto episodio cinematografico dedicato a Ethan Hunt, interpretato da Tom Cruise, l’agente segreto più spericolato del mondo, e dell’IMF, la sua segretissima agenzia, ricavando nel fine settimana 7 milioni di dollari, per un totale di 204.346.529 di dollari, piazzandosi quindi in terza posizione.

“Operation Finale”, pellicola biografica sulla storia di Adolf Eichmann, ideatore della cosiddetta “soluzione finale” per lo sterminio di miolioni di ebrei, debutta al quarto posto con un introito di 6 milioni di dollari nel weekend, per un totale di 7.727.095 di dollari.

In quinta posizione troviamo il thriller di Aneesh Chaganty “Searching” con John Cho e Debra Messing, che nel weekend percepisce 5.700.000 di dollari, per un totale di 6.208.480 di dollari.

“Ritorno al bosco dei 100 Acri“, live action che porta sul grande schermo Winnie The Pooh e i suoi amici, chiamati questa volta ad aiutare un Christopher Robin ormai adulto e oppresso dalle fatiche del lavoro, occupa il sesto posto con un incasso di 5.032.000 di dollari nel fine settimana, per un totale di 85.440.868 di dollari.

“Alpha – Un’amicizia forte come la vita“, diretto da Albert Hughes, si riconferma al settimo posto con un profitto di 4.450.000 di dollari nel weekend, per un totale di 27.372.220 di dollari.

Box Office USA: i peggiori tre

La commedia horror “Pupazzi senza gloria“, ambientata in un mondo dove pupazzi e umani vivono insieme condividendo la quotidianità, in cui i pupazzi sono considerati come esseri inferiori e quindi trattati con molto disprezzo, precipita dal podio passando dalla terza all’ottava posizione, ottenendo nel fine settimana 4.410.000 di dollari, per un totale di 17.025.694 di dollari.

“BlacKkKlansman“, film di Spike Lee, ambientato nei primi anni ’70 e ripercorre le vicende di Ron Stallworth, detective afroamericano del dipartimento di polizia di Colorado Springs, è al nono posto con un guadagno di 4.140.000 di dollari nel weekend, per un totale di 38.330.825 di dollari.

Chiude la classifica settimanale “Mile 22”, film d’azione diretto da Peter Berg con Mark Wahlberg, che nel weekend incassa 3.580.000 di dollari, per un totale di 31.776.334 di dollari.

Mariateresa Vurro

02/09/2018