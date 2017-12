Box Office USA: Coco ancora davanti a tutti

Box Office Usa (incassi 8 -10 dicembre): le prime posizioni in classifica non cambiano neanche questa settimana, con in testa sempre “Coco” seguito da “Justice League” e “Wonder”. Entra nella top ten “Just Getting Started” alla sua prima settimana di programmazione

Box Office Usa: la marcia trionfale di Coco

Continua la marcia trionfale per il film d’animazione targato Disney/Pixar “Coco” che per la terza settimana consecutiva resta in vetta al botteghino statunitense. Questa settimana riesce ad incassare 18 milioni di dollari, portando a 135,508,690 di dollari l’incasso complessivo. Questa posizione del film sarà sicuramente messa in dubbio già dalla prossima settimana quando uscirà nelle sale l’ottavo capitolo della saga di “Star Wars”, sempre distribuito dalla Disney.

Stabile al secondo posto il film di Zack Snyder e Joss Whedon, “Justice League” che incassa questa settimana 9,595,000 dollari, per un totale complessivo di 212,060,371 dollari, che non sono bastati alla Warner Bros. decidendo di rivoluzionare l’establishment degli studios, spostando dei dirigenti in altri ruoli.

Al terzo posto si conferma il film con Julia Roberts, Owen Wilson e Jacob Tremblay, “Wonder” che riesce ad ottenere anche questa settimana un incasso di 8,450,000 dollari, superando i 100 milioni di incasso complessivo.

Box Office Usa: giù dal podio

Alla sua prima settimana di programmazione nelle sale il nuovo film di e con James Franco riesce ad arrivare in quarta posizione, “The Disaster Artist” realizza 8,450,000 dollari nonostante sia stato distribuito in sole 840 sale del territorio.

Supera il film dell’Universo Cinematografia Marvel “Thor: Ragnarok” che dopo sei settimane di programmazione si assesta in quinta posizione incassando 6,291,000 dollari superando i 300 milioni di dollari complessivi.

Al sesto posto, troviamo la commedia con Mark Wahlberg e Will Ferrell, “Daddy’s Home 2” che incassa 6 milioni di dollari (91 milioni di dollari complessivi), davanti al film “Assassinio sull’Orient Express” di e con Kenneth Branagh che realizza 5,100,000 dollari (92,707,515 dollari complessivi). Tutti e due sono in programmazione da 5 settimane.

Box Office Usa: altri film in top ten

Chiudono la classifica dei maggiori incassi di questa settimana nelle sale statunitensi i film “Gli eroi del natale” film d’animazione distribuito dalla Sony, con un incasso di 3,675,000 dollari (32,279,046 dollari complessivi), “Lady Bird” alla sua sesta settimana nelle sale con 3,547,469 dollari (22,331,138 dollari complessivi) e “Just Getting Started” una new entry, il film con Morgan Freeman e Tommy Lee Jones riesce ad incassare nel suo primo weekend 3,181,568 di dollari.

Tomas Barile

11/12/2017