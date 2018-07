Box Office USA: “Ant-Man and the Wasp” scala la classifica

Box Office USA (6-8 Luglio 2018): “Ant-Man and the Wasp” diretto da Peyton Reed scala la classifica esordendo direttamente al primo posto, “Gli Incredibili 2” mantiene la seconda posizione, seguito da “Jurassic World: Il regno distrutto” al terzo posto e da “La prima notte del giudizio” al quarto.

Box Office USA: “Ant-Man and the Wasp” esordio record

Box Office USA: debutta al primo posto “Ant-Man and the Wasp“, ventesimo film della Marvel Cinematic Universe, basato sui personaggi della Marvel Comics Scott Lang / Ant-Man e Hope van Dyne / Wasp, è il sequel di “Ant-Man” (2015), che incassa 76.030.000 di dollari.

Al secondo posto si riconferma la famiglia de “Gli Incredibili 2“, che dopo 14 anni ritornano sul grande schermo, con un introito di 29.021.000 di dollari nel fine settimana, in un totale di 504.382.414 di dollari.

Scende in terza posizione “Jurassic World: Il regno distrutto” secondo capitolo del famoso franchise, remake del celeberrimo “Jurassic Park”, che nel weekend ricava 28.585.000 di dollari, in un totale di 333.342.665 di dollari.

“La prima notte del giudizio” diretto da Gerard McMurray e scritto da James DeMonaco, prequel della serie iniziata con la “La notte del giudizio” (2013), si piazza al quarto posto, con un profitto di 17.150.000 di dollari nel fine settimana, in un totale di 31.053.945 di dollari.

“Soldado” diretto da regista italiano Stefano Sollima, sequel di “Sicario” (2015), scala dalla terza alla quinta posizione, con un’entrata di 7.300.000 di dollari nel weekend, per un totale di 35.302.070 di dollari.

Al sesto posto troviamo “Uncle Drew” diretto da Charles Stones III, che perde due posizioni, incassando 6.625.000 di dollari nel fine settimana, in un totale di 29.948.620 di dollari.

“Ocean’s 8“, dove un cast completamente al femminile domina la scena, passa dalla quinta alla settima posizione, percependo nel weekend 5.285.000 di dollari, per un totale di 126.751.228 di dollari.

Box Office USA: i peggiori tre

“Prendimi! – La storia vera più assurda di sempre“, commedia basata sull’articolo “It Takes Planning, Caution to Avoid Being It” pubblicato sul quotidiano The Wall Street Journal dal giornalista Russell Adams, diretto da Jeff Tomsic, si trova all’ottavo posto, ottenendo nel weekend 3.105.000 di dollari, in un totale di 48.330.681 di dollari.

A seguire alla nona posizione “Won’t You Be My Neighbor?”, diretto da Morgan Neville, che nel fine settimana guadagna 2.590.000 di dollari, in un totale di 12.382.727 di dollari.

Chiude la classifica americana di questo weekend “Deadpool 2” che dopo otto settimana dall’uscita nelle sale, occupa il decimo posto, con un ricavato di 1.675.000 di dollari, per un totale di 314.546.400 di dollari.

Mariateresa Vurro

09/07/2018