Box Office USA: al primo posto “Gli Incredibili 2”

Box Office USA (15-17 Giugno): “Gli Incredibili 2”, il film d’animazione di Brad Bird, conquista la classifica statunitense in un solo weekend; mentre “Ocean’s 8” scende alla seconda posizione, seguito da “Prendimi! – La storia vera più assurda di sempre”.

Box Office USA: il grande ritorno per “Gli incredibili 2”

Box Office USA: vince con un enorme distacco, nel suo primo weekend, il tanto atteso film d’animazione diretto da Brad Bird “Gli Incredibili 2“. Il seequel dell’amatissimo cartone che ripercorre le vicende di una famiglia dotata di super poteri, in uscita nelle sale italiane il 19 settembre prossimo, è riuscito a sorpassare la concorrenza con un incasso di ben $ 180,000,000 di dollari.

A seguire alla seconda posizione “Ocean’s 8“, un film diretto da Gary Ross con Sandra Bullock, che abbandona cosi il suo ruolo da primato guadagnando nell’ultimo fine settimana 19,555,000 di dollari, per un totale di $ 79,175,000 di dollari.

Al terzo posto c’è “Prendimi! – La storia vera più assurda di sempre” una commedia di Jeff Tomsic con Ed Helms, Isla Fisher e John Hamm, che in un solo weekend ha incassato $ 14,600,000 di dollari.

La quarta posizione è occupata da “Solo: A Star Wars Story” di Ron Howard che nel fine settimana guadagna $ 9,081,000 di dollari, in un totale di $ 192,845,000 di dollari.

Il quinto posto viene assegnato all’antieroe della Marvel interpretato da Ryan Raynolds “Deadpool 2“, che ottiene $ 8,800,000 di dollari, totalizzando cosi $ 294,681,000 di dollari.

Box Office USA: i film in fondo alla classifica

“Hereditary“, film d’esordio di Ari Aster, che ora occupa la sesta posizione, ha avuto un profitto di $ 7,026,000 di dollari, per un totale di $ 27,187,000 di dollari.

Nella settima posizione si trova “Superfly“, il remake dell’omonimo film del 1972 diretto da Director X, con $ 6,300,000 di dollari, incassando cosi un totale di $ 8,440,000 di dollari.

“Avengers: Infinity War” scende ancora per ritrovarsi all’ottava posizione con un introito nel fine settimana di $ 5,296,000 di dollari, per un totale di $ 664,200,000.

Scende anche “Resta con me” con Shailene Woodley e Sam Claflin, occupando coi il non posto in classifica con un’entrata nel fine settimana di $ 2,095,000 di dollari, in un totale di $ 26,800,000.

A seguire, al decimo posto “Book Club“, una commedia con Jane Fonda, Alicia Silverstone, Mary Steenburgen e Diane Keaton, che chiude la classifica con $ 1,850,000 di dollari, totalizzando un guadagno di $ 62,000,000.

Marina Kozak

18/06/2018