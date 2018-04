Box Office USA: “A Quiet Place – Un posto tranquillo” subito in testa

(Box Office USA 6 – 8 aprile) “A Quiet Place – Un posto tranquillo ” alla sua prima settimana di uscita è in prima posizione al Box Office statunitense susseguito da “Ready Player One” e ” Giù le mani dalle nostre figlie”.

Box Office USA: “A Quiet Place – Un posto tranquillo” in testa alle classifiche

Alla sua prima settimana di uscita “A Quiet Place – Un posto tranquillo” il thriller-horror del regista John Krasinski, il suo terzo film dietro la macchina da presa, conquista la prima posizione con un incasso totale di 50.000.000 di dollari.

Scende di una posizione invece Steven Spielberg con il suo fantascientifico ” Ready Player One” che dopo due settimane ottiene 25.060.000 dollari raggiungendo un totale di 96.921.000 di dollari .

La terza posizione del podio se la conquista la commedia “Giù le mani dalle nostre figlie” che dopo la sua prima settimana nei theaters americani incassa 21.440.000 dollari.

Box Office USA: “Black Panther” scende dal podio

Dopo ben 8 settimane nelle sale cinematografiche il nuovo film della Marvel Studios “Black Panther” mantiene ancora un’ottima posizione nella classifica settimanale, ottenendo il quarto posto nel Box Office dal 6 all’8 aprile, con un incasso totale di ben 665.356.000 dollari .

Il film sul cantante Bart Millard “I Can Only Imagine” alla quarta settimana dalla sua uscita, scende in quinta posizione con un incasso di 69.084.000 .

Alla sesta posizione troviamo il thriller psicologico “Acrimony” che racconta la storia di donna che dopo aver scoperto il tradimento del marito medita una terribile vendetta. Alla seconda settimana incassa 8.065.000 per un totale di 31.350.000 dollari .

In settima posizione troviamo l’esordiente “Chappaquiddick” che in una settimana arriva al guadagno totale di 6.200.000 dollari

Box Office Usa: gli ultimi in classifica

Dopo la sesta posizione della scorsa settima, in ottava troviamo “Sherlock Gnomes” il secondo capitolo della saga “Gnomeo e Giulietta” che raggiunge un totale di 33.898.000 dollari.

Il nuovo “Pacific Rim – La rivolta” sequel del film di Guillermo Del Toro del 2013, scala in nona posizione che alla terza settimana dall’uscita ottiene 4.910.000 dollari raggiungendo un incasso totale di 54.920.000 dollari.

All’ultima posizione troviamo Wes Anderson con il suo nuovo film “L’isola dei cani” da tre settimane nelle sale cinematografiche, che raggiunge un totale di 12.049.000 dollari

Ilaria Di Mattia

9/04/2018