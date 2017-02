Box Office Italia (incassi 2-5 febbraio): “La La Land” raggiunge la vetta meritata, ma in ascesa anche “Split”

Box Office Italia: Aspettative confermate per “La La Land” e “Split”

“La La Land” conquista il primo posto nel suo secondo weekend. La commedia musicale di Damien Chazelle con Emma Stone e Ryan Gosling nei panni di due artisti alle prese con le scelte di una brillante carriera conquista il grande pubblico con un incasso di 1.674.067 euro per un totale esorbitante di 4..372.888 euro.

In salita anche “Split”, il thriller con James McAvoy dalle pluri-personalità rispetta le aspettative occupa una brillante seconda posizione con 1.285.169 euro, concludendo in modo fantastico con 3.762.142 euro.

Inizia la discesa “L’ora legale” di Ficarra e Picone, che dopo due settimane sul trono della classifica, si ritrova ora terzo, ottenendo comunque 1.276.511 euro per un’ottima somma finale di 1.276.511 euro.

Box Office Italia: ottimi risultati per le new entry più attese della settimana

Subito dopo il podio si siedono due new entry della settimana molto attese dal pubblico. Al quarto posto “Smetto quando voglio – Masterclass”, il sequel dell’omonimo film del 2014 con l’attore Edoardo Leo guadagna 1.241.633 euro, che aggiunti a quelli di uscita totalizzano 1.241.870 euro.

Quinta posizione per “La battaglia di Hacksaw Ridge”, il film di Mel Gibson con Andrew Garfield, che nel suo primo weekend porta a casa 1.143.770 euro.

Box Office Italia: “Sing” non molla l’osso

“Sing” inizia a scendere di weekend in weekend di una posizione, sembra infatti esaurire il suo percorso, ma tiene duro ancora come sesto, ottenendo questo fine settimana 536.881 euro, che vanno a sommarsi alla ‘modica’ cifra di 8.336.555 euro.

Inizio non brillante per altre due new entry, che possono sempre sperare nell’ascesa nei prossimi giorni: settima posizione per “Sleepless – Il Giustiziere” con 430.934 e in ottava “A United Kingdom – L’amore che ha cambiato la storia”, che incassa 388.268 euro.

Box Office Italia: “Fallen” e “Arrival” scivolano in basso

Non è mai decollato la storia d’amore con un angelo di “Fallen”, che, dopo solo due settimane dalla sua uscita, si ritrova nono con un profitto di 312.488 euro, che sommati ai precedenti sono 1.067.684 euro.

Chiude la classifica inaspettatamente “Arrival”, lo sci-fi movies che intasca nel weekend una cifra esigua di 301.915 euro, ma non può certo lamentarsi del totale di 2.570.638 euro.

Erika Micheli

06/02/2017