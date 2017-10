Box Office Italia: “Thor: Ragnarok” debutta primo

Box Office Italia (incassi 26-29 ottobre): apre al primo posto “Thor: Ragnarok”, mentre continua il successo di “It” al secondo posto. Esordio in terza posizione per “La Ragazza nella Nebbia”. Debuttano nel fine settimana anche “Vittoria e Abdul”, “Terapia di coppia per amanti” e il film d’animazione “Vampiretto”.

Box Office Italia: “Thor: Ragnarok” primo, debutta terzo “La Ragazza nella Nebbia”

“Thor: Ragnarok” ha debuttato in Italia mercoledì posizionandosi secondo; si è poi ripreso nel fine settimana, riuscendo a guadagnare la prima posizione al botteghino. Il cine-comic Marvel ha incassato 3.033.040 euro nel fine settimana e 3.560.926 complessivamente dal debutto di mercoledì. L’esordio è al di sotto delle aspettative riposte nella saga dedicata al figlio di Odino, ma è difficile fronteggiare lo straordinario successo commerciale di “It”, divenuto già il film horror di maggior incasso di tutti i tempi (finora ha guadagnato oltre 666.6 milioni di dollari).

A ridosso della festività di Halloween tiene bene l’horror “It“, che a poca distanza da Thor si assicura altri 2.8 milioni di euro (2.835.690€), per un totale di 11.230.357€.

Apre al terzo posto il noir “La Ragazza nella Nebbia“, che si avvicina ad un milione di euro di incasso (996.013€). Il film segna l’esordio alla regia dello scrittore Donato Carrisi e presenta un cast di rilievo, tra cui spiccano gli attori Jean Reno, Toni Servillo e Alessio Boni.

Box Office Italia: Debuttano “Vittoria e Abdul” e “Terapia di coppia per amanti”

Apre nel week-end autunnale anche “Vittoria e Abdul“, bio-pic in cui si racconta dell’amicizia tra la stoica regina Vittoria ed un giovane impiegato indiano. Il film storico con Judi Dench nei panni della regina si posiziona quarto e raccoglie 842.345€ nel fine settimana.

Esordio al quinto posto da 660mila euro (660.179€) per “Terapia di coppia per amanti“, tratto dal romanzo omonimo di Diego de Silva. Nel cast della commedia figurano, tra gli altri, gli attori Pietro Sermonti, Ambra Angiolini e Sergio Rubini.

Le due posizioni successive sono occupate da due film d’animazione a tema Halloween. È sesto “Monster Family“, che guadagna altri 434.679 euro, per un totale di 1.2 milioni in due settimane (1.277.211€). Segue al settimo posto “Vampiretto“, che ha incassato 266.696 euro dal debutto di giovedì.

Box Office Italia: chiudono la top ten “Blade Runner 2049”, “L’uomo di neve” e “Brutti e cattivi”

Ottava posizione per “Blade Runner 2049“, che ottiene 254.805€ nel fine settimana, e raggiunge il totale di 5.207.317 euro.

È nono il thriller con Michael Fassbender “L’uomo di neve“, che con i 220.069 euro del week-end arriva al discreto totale di oltre 2 milioni di euro (2.153.984€).

Chiude al decimo posto con 111.034 euro la commedia di Cosimo Gomez con Claudio Santamaria e Marco D’Amore “Brutti e Cattivi“, che arriva ad un basso totale di 495.443 euro in undici giorni.

Marta Maiorano

30/10/2017