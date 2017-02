Box Office Italia: “The Great Wall” al primo posto

Box office Italia (23 -26 Febbraio). Nell’atmosfera di fermento che guarda a ovest, in merito agli attesi vincitori degli Oscar (un’edizione, l’89°, senza poche sorprese), il Box Office Italia registra in controtendenza l’entrata a gamba tesa nella classifica di un pezzo d’Oriente: si tratta di Zhang Yimou e del suo “The Great Wall” con protagonista Matt Damon. Ciononostante, il fine settimana si è chiuso con un incasso globale di 9,3 milioni, registrando un calo del 13% rispetto al week-end precedente.

Box Office Italia: il fanta-revisionismo storico di Yimou batte “Beata Ignoranza” e il sequel di “Trainspotting”

Nonostante la sfida per il podio d’incassi in questo week-end pre-carnevalistico sia stata molto equilibrata, alla fine l’ha spuntata l’avventuroso, bellico e adrenalico lungometraggio del visionario Zhang Yimou. La new entry “The Great Wall”, con interprete principale un’inedito ‘orientale’ Matt Damon, si è imposto al primo posto con un incasso di 1.320.515 euro (1.339.563 euro totali). Il kolossal avventuroso, distribuito dalla Universal Pictures in 356 sale italiane, ha registrato una media di 3.709 euro a schermo.

Segue al secondo posto, con una distanza non troppo elevata, l’esordiente “Beata Ignoranza“, la commedia ‘social’ di Massimiliano Bruno, con protagonisti Giallini e Gassmann, distribuita da 01 Distribution in 366 sale. Con una media di 3.386 euro a schermo, si piazza al secondo posto con un incasso globale di 1.239.404 euro.

In terza posizione troviamo il sequel della pellicola cult di Danny Boyle, “T2 Trainspotting” (Warner Bros), anch’esso al primo week end di programmazione. Il ritorno di Renton, Sick Boy, Spud e Begbie è medaglia di bronzo, con 1.073.611 euro e una media di 3.345 euro (proiettato su 321 schermi).

Box Office Italia: la rivincita della new entry “Jakie” su “La La Land” e non solo

La classifica del Box Office italiano vede un’altra importante new entry: “Jakie”, film di Pablo Larraìn. Il film racconta la vita di Jacqueline Kennedy interpretata da una coinvolgente Natalie Portman che ha conquistato il pubblico e che entra in classifica al settimo posto (sottraendolo a “La battaglia di Hacksaw Ridge“, che scende alla dodicesima posizione). Il biopic, distribuito da Lucky Red, ha incassato 833mila euro ottenendo però la media schermo più alta, pari a 3.824 euro.

Segue subito il film che ha più fatto parlare di sé in questo periodo, mancando l’Oscar come Miglior Film ma guadagnando ben sei statuette, “La La Land” è solo all’ottava posizione, rinunciando alla sesta posizione ottenuta la settimana scorsa. Infatti registra un calo del 42% con un incasso di 331mila euro per 7,1 milione totali.

Agli ultimi due posti della Top 10, troviamo il film drammatico “Manchester by the Sea”, di Kenneth Lonergan, che ieri sera è valso il premio come Migliore attore protagonista a Kasey Affleck, all’89esima edizione degli Oscar e “Lego Batman”, il film di animazione distribuito da Warner Bros.

Box Office Italia: l’esordio di “Barriere” e l’assenza di “Moonlight” nella Top 10

Scala la classifica del Box Office l’ultima pellicola di Denzel Washington “Barriere“, che vede recitare la bellissima Viola Davis. Si posiziona alla 14esima posizione, con un incasso totale di 119mila euro, distribuito in 56 sale con una media di 2.126 euro, rivelando un probabile successo a solo una settimana dal suo debutto nelle sale italiane.

Probabilmente il destino del film drammatico “Moonlight” cambierà nei prossimi giorni: nella cerimonia degli Oscar 2017 vince il premio come Miglior Film. Per ora il film detiene solo il 16esimo posto, incassando nel weekend circa 90mila euro per un incasso totale di 113mila euro. L’affascinante e toccante storia di Chiron, il protagonista del film, ha conquistato la giuria degli Oscar 2017, conquisterà anche il pubblico?

Roberta Perillo

27/02/2017