Box Office Italia: “Rampage – Furia Animale” primo classificato

Box office Italia (12 – 15 aprile). Sul podio del botteghino italiano troviamo “Rampage – Furia Animale” seguito da “Io sono tempesta” e “Nella tana dei lupi”

Box Office Italia: The Rock in cima alla vetta

Conquista il primo posto in classica nel Box Office Italia il nuovo film di The Rock “Rampage – Furia animale” che alla sua prima settimana nelle sale cinematografiche incassa un totale di 1.255.042 di euro, un risultato non eccellente, ma abbastanza buono.

Daniele Luchetti con “Io sono tempesta“, film che racconta di una delle rivalità più vecchie al mondo (ricchi contro poveri), raggiunge il podio, anche lui alla sua prima settimana di uscita. Nonostante sia al secondo posto il film non ha raggiunto un buon incasso che ha un totale di 790.505 euro .

In terza posizione troviamo “Nella tana dei lupi” che la scorsa settimana si trovava al primo posto. In questa settimana incassa 540.006 raggiungendo un totale di 1.747.789.

Box Office Italia: Spielberg scende dal podio

Mantiene ancora una buona posizione Steven Spielberg con il suo nuovo film di fantascienza “Ready Player One” uscito nelle sale lo scorso 28 marzo. In questo week-end incassa 494.938 euro per un totale di 4.369.633 euro .

A metà classifica troviamo ancora “I segreti di Winder River” con Elizabeth Olsen, da due settimane nei cinema italiani. In questa settimana raggiunge i 366.814 euro, totalizzando 832.025 euro.

Uscito domenica 15 aprile, conquista il sesto posto “Sherlock Gnomes” sequel del film per bambini “Gnomeo e Giulietta“. In un giorno incassa un totale di 311.330 euro .

Scende dalla terza posizione l’horror “A Quiet Place – Un posto tranquillo” con protagonista la bellissima e talentuosa Emily Blunt. In settima posizione il film, questa settimana, incassa 307.704 euro arrivando a un totale di 869.226 euro.

Box Office Italia: gli ultimi classificati

All’ottava posizione troviamo “The Silent Man” uscito nei cinema italiani il 12 aprile. Il film racconta la storia di Walter Felt, interpretato da Liam Neeson, fonte anonima dello scandalo Watergate degli anni ’70 . Totalizza un incasso di 270.439 di euro .

Scende ancora questa settima “Il sole a mezzanotte – Midnight Sun” arrivando alla penultima posizione. In questa settimana raggiunge un totale di 3.234.285 euro dalla sua uscita nelle sale.

All’ultima posizione troviamo Rupert Everett con il suo esordio alla regia con “The Happy Price” film sulla figura di Oscar Wild nel quale lo stesso Everett è il protagonista, affiancato da Colin Firth e Emily Watson. Raggiunge un totale di 208.502 euro.

Ilaria Di Mattia

16/04/2018