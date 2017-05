Box Office Italia: “Pirati dei Caraibi” conquista il primo posto

(Box Office Italia: incassi 25 – 28 Maggio): Grandi cambiamenti per il Box Office italiano di questo week-end: com’era prevedibile, “Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar” sbalza in prima posizione, spingendo “Alien: Covenant” fino alla quinta. Seconda posizione per “Fortunata”, segue il thriller “Scappa – Get Out”.

Box Office Italia: una “Fortunata” vittoria

Il quinto capitolo sul pirata più famoso del mondo, Jack Sparrow, raggiunge la vetta del box office italiano con una cifra di 4.077. 445 euro. “Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar” sta riscuotendo un grande successo in tutto il mondo e si appresta a dominare il box office mondiale delle prossime settimane.

Fresco di vittoria per la miglior interpretazione femminile nella Un Certain Regard al Festival di Cannes 2017, “Fortunata” prosegue la sua scalata al Box Office italiano: dalla quarta posizione della scorsa settimana, sale al secondo posto con 415.624 euro guadagnati, raggiungendo la cifra di 1.095.860 euro.

Segue in terza posizione il thriller “Scappa – Get Out”, il film con Daniel Kuuluya racimola la somma di 217.767 euro, arrivando complessivamente a 870.593 euro. In quarta posizione troviamo la new entry “47 Metri”: il film horror su due sorelle che rimangono intrappolate sul fondo dell’ oceano durante un’immersione guadagna 212.877 euro.

Dalla prima posizione della scorsa settimana, “Alien: Covenant” scende alla quinta con una modica cifra di 176.600, arrivando a un incasso totale di 2.353.128 euro. In sesta e settima posizione troviamo rispettivamente: “King Arthur: Il potere della Spada” con 135.697 euro, per un totale di 1.791.494 euro, e “The Dinner” , il film con Richard Gere guadagna 95.272 euro, arrivando a 371.506 euro.

Box office Italia: incassi bassissimi per gli ultimi classificati

“Tutto quello che vuoi” scende in ottava posizione con un guadagno di 80.667 euro, per un incasso complessivo di 643.796. Chiudono la top ten italiana l’inarrestabile commedia francese “Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse” che guadagna 62.280, raggiungendo i 6.477.586 euro, e “Guardiani della Galassia” con 54.752 euro, per un incasso complessivo di 7.088.948.

Silvia D’Ambrosio

29/05/2017