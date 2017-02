Box Office Italia (incassi 16-19 febbraio): L’erotismo la fa ancora da padrone nel botteghino di questo weekend, pare che nessun’altro riesca a surclassare il grande successo di Christian Grey!

Box Office Italia: dalle scene sensuali di “Cinquanta sfumature di nero” ai disagi familiari di “Mamma o Papà?”

A quanto pare la coppia più erotica del cinema odierno ha avuto un grande successo non solo nella cultura letteraria, ma anche in quella cinematografica; infatti Anastasia Steele e Christian Grey sono ancora romanticamente sulla vetta della classifica con un incasso di 2.862.417 euro per un esorbitante cifra totale di 12.134.057 euro. Chi ha detto che ormai il sesso non vende più??!

Al secondo posto una coppia più scoppiata e divertente, Paola Cortellesi e Antonio Albanese in “Mamma o Papà?“, la commedia sui due genitori in divorzio che non vogliono l’affidamento dei figli ha guadagnato nella suo primo weekend 1.810.599 euro, totalizzando 2.177.439 euro. Un’ottima alternativa per le famiglie che vanno al cinema.

Terza posizione per il film d’animazione francese “Ballerina“, che, uscito da poco, ottiene già un così grande rilievo e incassa 1.201.524 euro questo fine settimana per il totale di 1.202.745 euro.

Box Office Italia: L’esordio di “Resident Evil 6 – The Final Chapter” e gli scivoloni di “Lego Batman” e “La La Land”

Un ottimo debutto per “Resident Evil – The Final Chapter“, uscito proprio il 16 febbraio. Il film sulla saga sci-fi zombie più amato di tutti ottiene 641.804 euro per un valore complessivo di 642.212 euro.

Iniziano a scivolare verso il basso due pellicole che avevano guadagnato il podio nelle settimane scorse: quinto “Lego Batman – Il Film” chiude con 619.204 euro, che sommati alla cifra totale giungono alla cifra di 2.019. 237 euro; “La La Land“, ora sesto, ha incassato 560.883 euro per un ammontare di 6.642.902.

Box Office Italia: Tra le posizioni minori anche la new entry “Manchester by the Sea”

Molti i titoli in discesa verso i posti più bassi della classifica, tra i più rilevanti c’è il settimo di “La battaglia di Hacksaw Ridge” con 496.050 euro e un totale di 3.134.297 euro. Una nuova uscita da Oscar per “Manchester by the Sea“, che si siede ottavo sulla scalinata del botteghino con un guadagno di 455.423 euro, totalizzando 456.209 euro.

Ultimi “Smetto quando voglio 2 – Masterclass“, che si ritrova nono dopo una posizione mediana nella settimana precedente, con un incasso 355.489 euro e un totale 3.044.803 euro. All’estremo polo di Mr Grey troviamo un film italiano, che aveva ricoperto il primo posto tempo fa, “L’ora legale” ottiene solo 284.633 euro per una cifra finale da capogiro, 10.074.739 euro.

Erika Micheli

20/02/2017