Box Office Italia: Made in Italy in vetta alla classifica

(Incassi 25 – 28 gennaio) In testa all’ultima settimana di gennaio al box office italiano troviamo il nuovo film Luciano Ligabue, “Made in Italy” seguito da “L’uomo sul treno – The Commuter” e “L’ora più buoia”.

Box Office Italia: le prime posizioni

Al primo posto della top ten degli incassi nelle nostre sale in questa ultima settimana di gennaio troviamo il nuovo film di Luciano Ligabue, “Made in Italy”. Il terzo film del cantautore/regista di Correggio ottiene alla sua prima settimana di programmazione nelle sale un incasso di 1.411.655 euro.

Seconda posizione per “L’uomo sul treno – The Commuter”, che nella sua prima settimana di programmazione, l’action thriller con protagonista Liam Neeson, realizza 1.072.605 euro.

In terza posizione alla sua seconda settimana di programmazione nelle nostre sale in costante ascesa, troviamo “L’ora più buia”. Il film con uno straordinario Gary Oldman sempre più in odore di Oscar ottiene 1.051.419 euro, arrivando a un totale complessivo di 2.581.294 euro.

Box Office Italia: giù dal podio

Per la prima volta dopo due settimane in testa al box office italiano, scende giù dal podio, la commedia diretta e interpretata da Carlo Verdone, “Benedetta Follia” che ottiene 907.417 euro, arrivando a un totale di 7.649.286 euro.

In quinta posizione dopo appena due settimane di programmazione scende il film di Gennaro Nunziante con Fabio Rovazzi protagonista. “Il vegetale” realizza 894.109 euro, per un totale di 2.587.863 euro.

“Ella & John – The Leisure Seeker” il film di Paolo Virzì con Helen Mirren e Donald Sutherland, scende in sesta posizione ottenendo 827.034 euro, per un totale di 2.384.936 euro.

In settima posizione troviamo il film di Luca Guadagnino, che ha ottenuto quattro nomination per i prossimi premi Oscar, tra cui quello come miglior film. “Chiamami col tuo nome” alla sua prima settimana di programmazione incassa 781.250 euro.

Box Office Italia: le ultime posizioni

Chiudono la top ten di questa ultima settimana di gennaio i film: “Finalmente sposi” con un incasso di 520.481 euro, alla sua prima settimana di programmazione, “Jumanji: Benvenuti nella giungla” che realizza 499.363 euro (per un totale complessivo di 9.667.364 euro) e “Bigfoot Junior” un’altra new entry che ottiene 488.682 euro.

Tomas Barile

29/01/2018