Box Office Italia (incassi 26-29 gennaio): la comicità italiana di “L’ora legale” non viene spodestata dal suo trono, mentre “La La Land” passa dalla candidatura agli Oscar al secondo posto, seguita da “Split”.

Box Office Italia: dalla comicità nostrana di “L’ora legale” alla musicalità di “La La Land”, passando per tensione di “Split”

“L’ora legale” mantiene il primato, confermando anche questa settimana il primo posto della classifica. Un grande risultato per la comicità italiana, che dopo gli incassi di “Mister Felicità” di Siani, si ripropone vincitrice al botteghino. Il film di Ficarra e Picone è, infatti, al suo secondo weekend come Re del Box Office, guadagnando in questo fine settimana € 2.433.909 euro per un totale di 6.623.995 euro.

Di seguito, pronto a detronizzarlo e rimpiazzarlo vi è “La La Land” di Damien Chazelle, la commedia musicale che è uscito da solo quattro giorni, ma si è aggiudicato subito una posizione di rilievo, il secondo posto. Il film ha riscosso un grande successo tra il pubblico, anche grazie alle numerose candidature agli Oscar ricevute, che si è dimostrato desideroso di dare un suo giudizio personale sulla pellicola tanto attesa ed elogiata dalla critica. “La La Land” conclude la settimana, incassando i suoi primi 2.038.449 euro in Italia.

Sul terzo posto del podio ancora una new entry fresca di uscita, “Split”, il thriller psicologico di M. Night Shyamalan con protagonista James McAvoy. Il film ha ricevuto una buon riscontro, un’alternativa valida ai due precedenti e per chi vuole un pizzico di tensione in più. Ha intascato per ora 1.899.138 euro, ma siamo sicuri che potrebbe rivelarci delle sorprese improvvise nei prossimi giorni.

Box Office Italia: “Arrival” e “Sing” continuano a stupire, mentre “Fallen” inizia in modo deludente

“Arrival” continua la sua ascesa, raggiungendo questa settimana un bel quarto posto e ottenendo un guadagno di 684.407 euro, che si somma ad una cospicua cifra finale di 2.101.571 euro. Subito dopo vi è “Sing”, il film d’animazione della Universal, che, dopo aver navigato in vari posti del podio, inizia ad essere altalenante. La pellicola, però, è risalita di una posizione rispetto ai giorni precedenti, fermandosi ad un quinto posto con un incasso pari a 613.958 euro, che vanno comunque ad aumentare la già gonfia cifra totale, portandola ad un guadagno netto di 7.715.221 euro.

L’urban fantasy “Fallen” sulla scia di un amore impossibile alla “Twilight” non raccoglie molti consensi. Nonostante il film sia uscito nelle sale italiane il 26 gennaio e il libro sia diventato in breve tempo un best-seller, la pellicola non sembra seguire le sue orme. “Fallen” conquista faticosamente la sesta posizione con un guadagno, però, molto valido di 605.148 euro, sperando in una possibile scalata grazie al pubblico teen.

Box Office Italia: la discesa di “Allied – Un’ombra nascosta” e di Vin Diesel

Inizia la discesa verso il baratro “Allied – Un’ombra nascosta” di Zemeckis, che ha mantenuto il posto sul podio dalla sua uscita, ma ora che la novità è svanita, il film inizia ad approdare verso porti più lontani. “Allied” si ritrova al settimo posto, ottenendo la cifra più bassa guadagnata dalla sua uscita 581.399 euro, che insieme agli incassi precedenti ammonta ad un totale di 4.444.004 euro.

Dopo un inizio interessante, “xXx: il ritorno di Xander Cage” con Vin Diesel crolla all’ottavo posto. Il film non ha avuto la giusta spinta, forse a causa della presenza in classifica di altre pellicole più attese e lodate; ha ottenuto nel weekend 521.168 euro per un totale di 1.917.929 euro.

Box Office Italia: James Franco ultimo della classe!

Chiudono la classifica del botteghino due film discordanti tra loro: nona “Collateral Beauty”, che ha stravinto nelle settimane precedenti mantenendosi sempre sul podio, e che porta a casa “solo” 514.838 euro per una somma totale di 8.903.530 euro; “Proprio Lui?”, la pellicola con James Franco nel suo primo weekend uscita si aggiudica il decimo posto con 470.141 euro che si sommano ai restanti di inizio settimana per un totale di 537.610 euro. Sarà colpa del linguaggio scurrile? Ma possiamo perdonarlo a Franco!

Giulia Sessich

30/01/2017