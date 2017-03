Box Office Italia (2-5 Marzo 2017): Il weekend vede lo straordinario debutto di “Logan”, che, uscito il 1 Marzo, supera brillantemente le aspettative. Il gene X sembra aver contagiato tutti!

Box Office Italia: “Logan” supera tutte le aspettative, seguito dall’umorismo di “Beata Ignoranza” e dal cartone “Ballerina”

Le analisi si aspettavano che “Logan” avrebbe avuto un buona andamento, ma di certo non erano pronti ad un successo del genere. Il cinecomic di James Mangold con protagonista Hugh Jackman sembra essere piaciuto più di quanto ci si potesse aspettare da un r-rated film, sebbene in Italia sia stato vietato solo ai minori di 14 anni. La pellicola su Wolverine, diversa dalle precedenti, guadagna in questi giorni 2.032.038 euro per un complessivo di 2.317.895 euro; per non parlare dei 237 milioni di dollari incassati nel mondo.

Al secondo posto qualcosa di più tranquillo, divertente e italiano, “Beata Ignoranza”. La commedia sul rapporto uomo-tecnologia con Marco Giallini e Alessandro Gassmann ottiene un ottimo risultato anche questo weekend con 1.049.610 euro per un totale di 2.619.817 euro, confermando anche stavolta il secondo posto.

La terza posizione è conquistata dal pubblico più piccolo con il film d’animazione francese “Ballerina”, che, con i 765.881 euro e un incasso totale di 3.435.101, questa settimana risale la classifica, arrivando al podio.

Box Office Italia: gli esordi di “Rosso Instanbul”, “Omicidio all’italiana” e “Ozzy – Cucciolo Coraggioso”

Quarto “The Great Wall”, kolossal di Zhang Yimou con Matt Damon, che inizia a scendere dopo il successo dei giorni precedenti, incassando comunque 765.167 euro per una somma globale di 2.501.507 euro.

Buoni gli esordi di tre film usciti proprio il 2 Marzo: quinto il drammatico “Rosso Instanbul” del turco Ferzan Özpetek inizia bene il suo percorso come quinto al botteghino con 660.871 euro; “Omicidio all’italiana”, secondo lungometraggio di Maccio Capatonda, è sesto con 577.224 euro; il film d’animazione spagnolo “Ozzy – Cucciolo Coraggioso” con protagonista il cagnolino di razza beagle, che si ritrova superare mille avventure per fuggire dai cattivi, chiude con 570.096 euro.

Box Office Italia: le pellicole che iniziano la faticosa discesa

In discesa tre pellicole recenti che, nonostante qualche tentativo di scalata non sono mai riuscite ad avvicinarsi alla vetta. Ottavo “T2 Trainspotting”, il sequel del cult, scende dalla terza posizione per approdare in porti più lontani con 561.790 euro, guadagnando complessivamente 2.071.083 euro.

Penultimo “Jackie”, il bio-pic su Jacqueline Kennedy con Natalie Portman, che non ha mai avuto un grande riscontro tra gli spettatori, nonostante la candidatura dell’attrice agli Oscar e il tema abbastanza caro al pubblico. Ottiene questo weekend 503.937 euro, totalizzando 1.560.588 euro.

Al decimo e ultimo posto “Moonlight”, che nonostante l’Oscar come miglior film, è finalmente riuscito ad entrare nella top 10 italiana, ma in una posizione decisamente pessima. Il film incassa 449.332 euro per un totale di 853.899 euro.

Giulia Sessich

06/03/2017