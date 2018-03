Box Office Italia: “La forma dell’acqua” vola al primo posto

Box Office Italia (9-11 marzo): Al primo posto vola il premio Oscar per il miglior film “La forma dell’acqua”, seguito dal film d’animazione “E’ arrivato il broncio” e il “Red Sparrow” con Jennifer Lawrence.

Box Office Italia: La forma dell’acqua vince il weekend italiano

La premiazione agli Oscar 2018 come Miglior film, Miglior regia, Migliore scenografia e Migliore colonna sonora hanno giovato agli incassi italiani de “La forma dell’acqua” che vola in testa nella top 10 del box office italiano. Il film di Guillermo del Toro ha incassato 1,4 milioni di euro per un totale 6,5 milioni.

Direttamente dalle ultime posizioni raggiunge il secondo posto “E’ arrivato il broncio”, il nuovo film d’animazione con le voci di Andrea Oldani, Chiara Francese, Mario Zucca. Distribuito dalla M2 Pictures la pellicola incassa in un solo giorno 306.766 euro.

Buoni incassi per la Chernin Entertainment e 20th Century Fox con “Red Sparrow” che incassa 830 mila euro, superando così i 2 milioni di euro d’incasso totale al Box Office italiano. C’è da considerare che l’accoppiata della saga di “Hunger Games”, il regista Francis Lawrence e l’attrice Jennifer Lawrence, risulta essere sempre vincente al botteghino.

“Il giustiziere della notte” di Eli Roth con Bruce Willis parte discretamente questo weekend incassando complessivamente 729 mila euro, di cui 276.244 solo nella giornata di domenica.

Box office italia: “Puoi baciare lo sposo” rimane saldo al quinto posto

Al quinto posto “Puoi baciare lo sposo” incassa nella giornata di domenica 252.628 euro , arrivando ad un totale di 1,8 milioni di euro. Anche “Belle & Sebastien – Amici per sempre” si aggiudica il sesto posto con una risalita domenicale di 251.317 euro , raggiungendo così i 2,4 milioni. “Il filo nascosto” supera i 3 milioni complessivi.

Gabriele Muccino con il suo “A casa tutti bene” risulta essere il secondo miglior incasso di stagione in Italia con un incasso complessivo di 8,6 milioni di euro. Il “Black Panther” dei Marvel Studios si ferma a 6,6 milioni di euro. Il “Bel paese” è l’unico in cui il film non è riuscito a sfondare considerando il successo negli USA.

Chiude la classifica al decimo posto “Lady Bird” con un guadagno domenicale di 164.788 euro che porta il film superare il milione di euro.

Riccardo Careddu

12/03/2018