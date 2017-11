Box Office Italia: “Justice League” si aggiudica il primo posto

Gli incassi presentati al Box Office Italia di questa settimana non sono stati propriamente soddisfacenti: “Justice League” si aggiudica il primo posto, questo weekend, con 3 milioni di euro. Al secondo posto troviamo ancora “The Place”; al terzo “Paddington 2”.

Box Office Italia: i ‘fumettoni’ vincono ancora

“Justice League”, diretto da Zack Snyder, ha incassato circa 1 milione di euro al giorno, questo weekend. Il gruppo di supereroi della DC Comics, capitanato da Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman – e chi più ne ha più ne metta – , che deve proteggere la terra dalla minaccia dell’alieno Steppenwolf e del suo perfido esercito di Parademoni, sembra far successo quasi quanto quello della Marvel, gli “Avengers”, a cui si pone antiteticamente. Non male, anche se, ricordiamolo, “Batman vs Superman: Dawn of Justice” aveva incassato, all’epoca, un milione in più.

In seconda posizione, come precedentemente affermato, continua ad esserci “The Place” di Paolo Genovese, che ha incassato un milione in più, questo weekend, arrivando ad un introito complessivo di circa 3.2 milioni. Un record non da poco, considerando che il film non ha propriamente ‘convinto’ il pubblico italiano, accomunato dall’idea che non sia neppure lontanamente paragonabile al precedente capolavoro di Genovese “Perfetti Sconosciuti”. L’impianto teatrale della pellicola ha disorientato gli spettatori, e il finale eccessivamente ‘bonario’ e vago ha deluso le aspettative di tutti.

Al terzo posto abbiamo “Paddington 2”, il simpatico film di animazione diretto da Paul King, tratto dalla storia dell’orso Paddington, personaggio della letteratura inglese per bambini, scritto da Michael Bond.

La commedia ‘per bambini e non’ questo weekend ha incassato ben 682mila euro, arrivando quindi ad un totale di 1.8 milioni.

Box Office Italia: gli ultimi della classifica

“Auguri per la tua morte”, horror diretto da Christopher Landon (“Paranormal Activity 3”), ha guadagnato ben 617mila euro, riuscendo ad accumularne, in totale, 1.8 milioni.

Al quinto posto “Borg McEnroe” con i suoi 483mila euro nel weekend, e 1.5 milioni complessivi. Al sesto una nuova uscita, per altro molto attesa dal pubblico, “La signora dello zoo di Varsavia”, che si aggiudica 349mila euro in tre giorni; altra new entry è “La casa di famiglia”, che ne ricava 327mila. All’ottava posizione “Capitan Mutanda: il film” con 268mila euro (nonché ben 2 milioni totali); alla nona “Thor: Ragnarock”che supera gli 8 milioni di euro; e, dulcis in fundo, alla decima abbiamo “Ogni tuo respiro”, con 258mila euro in 4 giorni.

Nicole Ulisse

20/11/2017