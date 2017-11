Box Office Italia: Justice League ancora primo

(incassi 23 – 26 novembre) Si riconferma al primo posto al box office Italia il film blockbuster statunitense “Justice League” seguito dalle due new entry italiane: “Gli sdraiati” e “Caccia al tesoro”.

Box office Italia: la riconferma dei supereroi

Sembra non fermarsi l’avanzata al box office di tutto il mondo del film più in voga del momento, anche se non ai livelli dei film della concorrenza dell’Universo Cinematografico Marvel.

Per la seconda settimana consecutiva il film di Zack Snyder e Joss Whedon, “Justice League” chiude al primo posto con un incasso di 1.476.053 euro: arrivando a 5.176.891 complessivi. Non è un risultato eccellente per il budget stanziato e le aspettative che avevano al lancio della pellicola, ma rimane sempre un buon risultato da tenere in conto.

Debutta in seconda posizione “Gli sdraiati”, il film di Francesca Archibugi che realizza 963.021 euro. La pellicola con Claudio Bisio protagonista, si conferma il miglior film nostrano di questa settimana. Un’altra new entry italiana chiude il podio degli incassi di questa settimana: è il film “Caccia al tesoro” di Carlo Vanzina che anticipa il classico cinepanettone e incassa 722.151 euro.

Box Office Italia: le altre posizioni

In quarta posizione questa settimana al box office troviamo il film d’animazione “Nut Job – Tutto molto divertente” che al suo debutto totalizza 543.329 euro di incasso, superando sempre una new entry, “American Assassin” che chiude in quinta posizione con 535.006 euro.

In sesta posizione troviamo “The Place” il film di Paolo Genovese che alla sua terza settimana di programmazione realizza 494.952 euro di incassi, arrivando a 3.933.608 euro complessivi.

“Flatliners – Linea mortale”, una nuova proposta di questa settimana con Ellen Page tra i protagonisti chiude al settimo posto con un incasso di 370.329 euro.

Chiudono la Top Ten, l’orsacchiotto “Paddington 2” che incassa 359.258 euro (2.275.669 euro complessivi), “Il domani tra di noi” la new entry con Idris Elba e Kate Winslet che chiude al nono posto con 233.702 euro e “Auguri per la tua morte” che chiude la top ten con 211.535 euro (2.147.217 euro complessivi).

Questa settimana delude poi molto il film “Detroit” di Kathryn Bigelow che non riesce ad entrare neanche in classifica.

Tomas Barile

27/11/2017