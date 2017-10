Box Office Italia: “It” sbanca al botteghino italiano

Box Office Italia (incassi 19-22 ottobre): la maggior parte dei proventi del botteghino italiano del fine settimana derivano dall’ horror “It”, che si rivela il secondo film per incasso dell’anno nel Bel Paese.

Box Office Italia: “It” sbaraglia la concorrenza

“It” supera ogni più rosea aspettativa al botteghino italiano aprendo con quasi 6.5 milioni di euro (6.492.875 euro). Si tratta del secondo miglior debutto dell’anno 2017 dopo “La bella e la bestia”. Il film, con un budget di produzione di soli 35 milioni, ha già ottenuto un successo colossale in tutto il mondo, con un totale di incasso di oltre 651.6 milioni di dollari.

Con enorme scarto rispetto al primo posto, debutta secondo il film d’animazione “Monster Family” con 736.247 euro che, come “It”, conta sull’avvicinarsi della festività di Halloween, ormai seguita anche in Italia, per ottenere un buon successo anche presso il pubblico dei più piccini.

È Terzo con 644.109 euro il fantascientifico “Blade Runner 2049“, che arriva al totale di 4.806.285 euro.

Box Office Italia: aprono al centro della classifica “La battaglia dei sessi” e “Brutti e Cattivi”

Scende al quarto posto “L’uomo di neve” di Tomas Alfredson con Michael Fassbender, tratto dal bestseller omonimo di Jo Nesbø. Il thriller incassa 639mila euro e un totale di 1.8 milioni di euro.

Apre quinto con 322.472 euro il bio-pic sportivo con Steve Carrell e l’attrice premio Oscar Emma Stone “La Battaglia dei Sessi“.

Debutto in sesta posizione per il film “Brutti e Cattivi“, con protagonisti Claudio Santamaria e la star di “Gomorra” Marco D’Amore. La commedia grottesca di Cosimo Gomez ha aperto con 304.681 euro.

Box Office Italia: chiudono la classifica i film d’animazione

È settimo il film d’animazione “Emoji – Accendi le Emozioni“, che ottiene 265.776 euro e sale a quasi 3 milioni di euro (2.932.578 euro).

Ottava posizione con 258.230 euro per il cartoon “LEGO Ninjago – Il film“, che arriva al totale di 737.539 euro.

Si posiziona nona la commedia di Michela Andreozzi con Claudia Gerini, Lillo e Giorgio Pasotti, “Nove Lune e Mezza“, con un incasso di 251.026 euro (736.632 euro complessivi).

Chiude la top ten italiana un altro film d’animazione, il francese “Vita da giungla: alla Riscossa! – Il film“, che debutta in decima posizione con soli 236.504 euro.

Marta Maiorano

23/10/2017