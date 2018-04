Box Office Italia: “Escobar – Il fascino del male” al primo posto

Box Office Italia (20-22 Aprile): il film di Fernando León de Aranoa “Escobar – Il fascino del male” vince il weekend italiano, seguito al secondo posto da “Rampage – Furia Animale” con Dwayne “The Rock” Johnson. Seguono al terzo e quarto posto “Io sono tempesta” e “Il tuttofare”.

Box Office Italia: il fascino di Pablo Escobar

Box Office Italia: “Escobar – Il fascino del male” di Fernando León de Aranoa con protagonisti Javier Bardem e Penelope Cruz convince il pubblico italiano, e si aggiudica il primo posto in classifica. Il film ha guadagnato nel weekend 323.687 euro, per un totale di 702.701 euro.

Il monster colossal con Dwayne Johnson “Rampage – Furia Animale“, scende al secondo posto con 196.714 euro e un totale di 1.883.913 euro. Invece, il terzo e il quarto posto se lo aggiudicano due film italiani: il “Io sono tempesta” di Daniele Luchetti con Marco Giallini ed Elio Germano che incassa nel fine settimana 20.441 euro e un totale di 1.172.480, seguito da “Il tuttofare” con Sergio Castellitto ed Elena Sofia Ricci che guadagna 76.007 euro per un totale di 131.783.

Al quinto posto sale “Ghost Stories” di Andy Nyman e Jeremy Dyson con Martin Freeman, che incassa 71mila euro e complessivamente 140mila euro. Da quattro settimane in sala, rimane all’interno della top 10 in sesta posizione “Ready Player One“di Steven Spielberg con 73.409 euro e un totale di 4.610.144 euro.

Box Office Italia: tenue inizio per “Molly’s Game”

Dopo tre settimane in sale l’action movie con Gerard Butler “Nella tana dei lupi” si posiziona al settimo posto con un incasso di 170 mila euro. All’ottavo posto si posiziona la new entry della settimana “Molly’s Game“, l’esordio registico di Aaron Sorkin con Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera che incassa 59 mila euro (119mila euro complessivi).

Chiudono la classifica al nono e decimo posto rispettivamente “I segreti di Wind River” di Taylor Sheridan con Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen che incassa 116.720 euro per un totale di 1.019.332, e il film d’animazione “Sherlock Gnomes” con 97.258 euro guadagnando in due settimane 458.606 euro.

Riccardo Careddu

23/04/2018