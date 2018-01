Box Office Italia: comanda sempre Jumanji

(incassi 05-07 gennaio) Questa prima settimana del 2018 in testa al box office italiano, troviamo sempre il film che ha chiuso il giorno di capodanno in testa, “Jumanji: benvenuti nella giungla” seguito da “Coco” e dalla commedia italiana “Come un gatto in tangenziale”.

Box Office Italia: ancora nella giungla

Il film con Dwayne “The Rock” Johnson, “Jumanji: Benvenuti nella giungla” rimane saldamente in testa anche in questo primo fine settimana del 2018. Il film totalizza 3.195.559 euro arrivando ad un totale di 5.698.807 euro in appena una settimana di programmazione.

Al secondo posto troviamo sempre il film d’animazione prodotto dalla Pixar, “Coco”. La storia del giovane messicano realizza questa settimana un incasso di 2.654.448 euro arrivando a 7.917.448 euro complessivi.

Chiude il podio sempre stabile in terza posizione la commedia italiana con protagonisti Antonio Albanese e Paola Cortellesi, “Come un gatto in tangenziale” che porta a casa 2.597.202 euro per un totale di 6.484.902 euro.

Box Office Italia: giù dal podio

In quarta posizione in questa prima settimana del 2018 ad un passo dal podio, troviamo il film con Julia Roberts protagonista “Wonder”, che ottiene 1.962.482 euro, arrivando ad un totale di 8.908.584 euro.

Al quinto posto troviamo sempre il film di Ferzan Ozpetek, “Napoli velata” che porta a casa 1.411.554 euro per un totale di 4.253.813 euro.

Al sesto posto, al suo debutto nelle sale italiane c’è il nuovo film di Ridley Scott, “Tutti i soldi del mondo”. Il film basato sul rapimento di John Paul Getty III, raccontata dal punto di vista della madre del ragazzo, ottiene 1.290.780 euro.

In settima posizione, sempre una new entry, “Il ragazzo invisibile – seconda generazione”. Il secondo capitolo del film diretto da Gabriele Salvatores realizza alla sua prima settimana di programmazione un incasso di 915.738 euro.

Box Office Italia: le altre posizioni

Chiudono la classifica della top ten di questa settimana “Ferdinand” che realizza 642.865 euro (5.525.059 euro complessivi), “Star Wars: Gli ultimi Jedi” che ottiene 598.918 euro (14.687.404 euro complessivi) e “Assassinio sull’Orient Express” che porta a casa altri 481.357 euro, per un totale di 14.098.879 euro.

Tomas Barile

08/01/2018