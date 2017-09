Box Office Italia: grande vittoria per “Cattivissimo me 3”

Durante questo weekend “Cattivissimo me 3” si è aggiudicato la prima posizione nella Top 10 del Box Office Italia, con un incasso parziale di 3.610.104 euro per arrivare a un totale di 11.237.946 euro; il nuovo film della Universal Pictures vede per protagonisti Gru e la sua strampalata famigliola, senza dimenticarci dei mitici minions che sono pronti a strappare una risata in tutte le scene in cui compaiono.

Box Office Italia: tra azione e suspense

Il vero protagonista di questo fine settimana è la nuova pellicola di Christopher Nolan che si posiziona subito dopo “Cattivissimo me 3” al secondo posto. “Dunkirk” ha incassato 2.958.888 euro questo weekend, ma si può dire che comunque è stato un enorme successione visto il guadagno complessivo di 2.961.641 euro solo in Italia.

Al terzo posto troviamo “Overdrive”, tra il brio della corsa con le macchine e la lotta per la sopravvivenza arriva a guadagnare solamente 382.918 euro per un totale di 991.150, si può dire che non sia stato un grande successo, forse non era il momento giusto di far uscire questo film ora dato che qualsiasi altra pellicola è stata oscurata da due delle più attese pellicole che si sono aggiudicate i primi due posti nella Top 10.

Alla quarta posizione del Box Office Italia troviamo il film horror con protagonista Bella Thorne, “Amityville – Il risveglio”, con un guadagno parziale di 260.175 euro arrivando a un totale di 776.181.

Deludente è stato il risultato portato da “Atomica Bionda”, arrivato purtroppo alla quinta posizione. L’action-movie con Charlize Theron che le dà di santa ragione ha incassato solamente 206.603 euro questo weekend, per un totale di 1.603.328 euro da quando è uscito nei cinema italiani.

Box Office Italia: le sorprese non finiscono mai

Scendedo alla sesta posizione troviamo “Open Water – Cage Dive” con un guadagno parziale di 192.529 euro per un incasso complessivo di 214.318 euro.

Ma la sorpresa inaspettata è “Annabelle 2: Creation”, il nuovo film parte integrante dell’universo cinematografico ideato da James Wan ha incassato solamente 157.209 euro piazzandosi così al settimo posto e arrivando a un guadagno complessivo di 3.303.061 euro qui in Italia.

All’ottava posizione della Top 10 del Box Office Italia troviamo la trasposizione cinematografica dell’omonima saga di romanzi scritta da Stephen King, “La torre nera”, con un guadagno parziale di 153.082 euro per un totale di 2.174.316 euro.

A ricoprire rispettivamente la nona e la decima posizione ci sono “Un profilo per due” che questo fine settimana ha incassato solo 89.384 euro per un incasso complessivo di 108.397 euro; mentre “Easy – Un viaggio facile facile” sta in fondo alla Top 10 per via di un incasso parziale di 55.846 euro arrivando a un complessivo di soli 60.489 euro.

Alessio Camperlingo

04/09/2017