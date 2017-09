Box Office Italia: “Cattivissimo me 3” sempre in testa

Non meraviglia che proprio il film d’animazione con i personaggi più amati del momento abbia riscosso così tanto successo al Box Office Italia, aggiudicandosi il primo posto nella Top 10 con un guadagno parziale di 2.471.040 euro, per raggiungere il totale di 14.867.017 euro. Una cosa è sicura, “Cattivissimo me 3” è stato un successone.

Box Office Italia: Dunkirk tiene duro

Non male, invece, per il film di Christopher Nolan, “Dunkirk”, che si aggiudica il secondo posto per un guadagno parziale di 1.919.339 euro e arrivando a un guadagno complessivo di 5.986.698 euro. Sicuramento rispetto al film d’animazione della Universal Pictures, almeno in Italia, non ha riscosso molto successo.

Per quanto riguarda la primissima nuova uscita di questa settimana, “Baby Driver – Il genio della fuga” si posiziona al terzo posto nella Top 10 del Box Office Italia, che solo questo weekend ha incassato 843.686 euro per un totale di 916.424 euro. Il film che vede come protagonista Ansel Elgort ha ancora un po’ di tempo per recuperare e magari aggiudicarsi la prima posizione.

Il film con Nicolaj Coster-Waldau, “La fratellanza”, arriva a ricoprire la quarta posizione con un incasso totale di 759.298 euro. Al quinto posto troviamo il film di Benny Boom, “Alla Eyez On Me”, con un incasso di 459.267 euro.

Box Office Italia: gli ultimi cinque film della Top 10

A quanto sembra il film di Silvio Soldini non ha riscosso molto successo e per questo si aggiudica la sesta posizione con un guadagno di soli 439.520 euro questo fine settimana, potrebbe comunque recuperare nei giorni a venire.

Settima posizione nella Top 10 c’è la nuova pellicola horror “The Devil’s Candy”, con un incasso complessi di 258.588 euro dalla sua uscita nelle sale cinematografiche italiane.

Le ultime tre posizioni del Box Office Italia sono occupate rispettivamente da: “Overdrive” di Antonio Negret con un incasso parziale di 143.611 euro questo weekend, per un totale di 1.264.347; “Fottute” ha incassato in tutto solamente 113.921 euro; infine a chiudere la Top 10 c’è il film diretto da James Franco, “In Dubious Battle – Il coraggio degli ultimi”, con un triste incasso di soli 94.525 euro per un totale di 94.887 euro.

Alessio Camperlingo

11/09/2017