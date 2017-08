Box Office Italia: “Cattivissimo me 3” debutta in prima posizione

Box Office Italia (dal 23 al 27 agosto): “Cattivissimo me 3” rivitalizza il box office italiano, rimasto sopito a causa della stagione estiva. Bene anche “Overdrive” che debutta in seconda posizione, seguito da “Atomica Bionda”.

Box Office Italia: ottimo debutto per “Cattivissimo me 3”

I Minions conquistano il box office italiano: con 5.393.020€ “Cattivissimo me 3” debutta in prima posizione, ridando vita al mercato cinematografico italiano. Debutto in seconda posizione per “Overdrive”, l’action con Scott Eastwood guadagna 425.813€. Scende dalla prima alla terza posizione “Atomica Bionda”, l’action movie con Charlize Theron e James McAvoy si porta a casa 308.705€, raggiungendo l’incasso totale di 1.249.164€.

Quarta posizione per l’horror “Amityville-Il risveglio” che racimola la modica cifra di 343.964€. Considerato tra i film più discussi di questa stagione estiva, “La Torre Nera” arresta la sua scalata al box office italiano in quinta posizione con 231.474 €, per un totale di 1.901.840 €. L’altro horror in classifica è “Annabelle: Creation”, uscito due settimane fa, il film di David F. Sandberg conquista la sesta posizione aggiungendo altri 219.523€ al proprio bottino, arrivando a 3.007.336€.

Mantiene ancora un posto in classifica, precisamente il settimo, “Spider-Man: Homecoming”, il nuovo reboot sul supereroe Marvel incassa 56.199€, per un totale di 8.534.997€

Box Office Italia: “Monolith” chiude la Top Ten

Ottavo posto per la commedia “Diario di una schiappa-Portatemi a casa”, la pellicola di David Bowers guadagna 35.879€, per un incasso complessivo di 458.674€. Uno dei maggiori successi dell’estate, “The War-Il pianeta delle scimmie”, si attesta in nona posizione con 32.364€, arrivando così a un incasso totale di 3.674.038€. Chiude la Top Ten “Monolith”, il film di Ivan Silvestrini sull’auto supertecnologica guadagna 28.222€, incassando in tutto 330.823€

Silvia D’Ambrosio

28/08/2017