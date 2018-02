Un gran risultato per il Box Office Italia e per “A casa tutti bene” che, nel weekend del 24-25 febbraio, ha mantenuto la prima posizione con incassi altissimi. Alla seconda posizione si piazza “Black Panther”.

Box Office Italia: “A casa tutti bene” ancora in vetta

Gabriele Muccino continua a tenere alto il cinema italiano e mantiene la prima posizione al Box Office del weekend del 24-25 febbraio. Il suo “A casa tutti bene” ha incassato 1.922.278 euro , arrivando in totale a raggiungere un guadagno di quasi 6 milioni totali.

Al secondo posto si piazza invece il film d’azione “Black Panther“. Il cinecomic targato Marvel, con protagonisti Chadwick Boseman e Lupita Nyong’o, conquista la seconda posizione del podio con un incasso pari a 1.485.701 euro, raggiungendo un totale di quasi 4 milioni e mezzo.

L’ultima posizione del podio spetta a Guillermo Del Toro e “La forma dell’acqua“, con un incasso di 1.226.525 euro. Questo risultato conferma la trepidante attesa per uno dei film con più candidature agli Oscar 2018.

Box Office Italia: quarto posto per “Il filo nascosto”

Debutta in quarta posizione “Il filo nascosto”. Il film interpretato da Daniel Day-Lewis ottiene un incredibile risultato: 1.080.556 euro nel primo weekend al cinema.

Quinto posto, invece, per “Belle & Sebastien – Amici per sempre“: il terzo capitolo della saga arriva ad un incasso di 1.023.217 euro. Un altro ottimo risultato per il primo weekend nelle sale.

Cala in sesta posizione invece il chiacchieratissimo “Cinquanta sfumature di rosso” che, dopo due finesettimana passati al podio, arriva ad un incasso di 973.938 euro (ottenendo un totale di ben 13 milioni e 700 mila euro).

Non delude neppure “La vedova Winchester” che guadagna 682.230 euro. Un altro ottimo risultato dello scorso weekend per le pellicole arrivate in sale giovedì 22 febbraio.

Box Office Italia: “Sconnessi”, “The Post” e “Ore 15:17 – Attacco al treno” chiudono la top 10

Ottimo debutto al cinema anche per “Sconnessi“. Il film di Christian Mazzariti con Fabrizio Bentivoglio e Stefano Fresi guadagna 641.991 euro, dimostrando che l’esperimento social di cui il regista ha deciso di parlare ha conquistato moltissimi spettatori.

Ancora tantissimo successo per “The Post“. Il film di Steven Spielberg, interpretato da un’incredibile Meryl Streep e un talentuosissimo Tom Hanks, mantiene viva la curiosità del pubblico, incassando 392.624 euro (e arrivando così ad un totale di incassi pari a quasi 6 milioni di euro).

L’ultimo posto della top 10 spetta a “Ore 15:17 – Attacco al treno” che incassa un guadagno di 269.075 euro (ottenendo un incasso totale pari a oltre due milioni e mezzo di euro).

Claudia Pulella

26/2/2018