Box Office Italia: “Blade Runner 2049” di nuovo in testa

(Box Office Italia: incassi dal 19 al 22 ottobre) Anche per questa settimana, resta saldo in testa alle classifiche il film di Denis Villeneuve “Blade Runner 2049” che, memore del grande successo del suo predecessore, non può certamente essere da meno. Seguono “L’uomo di neve” e “Emoji – Accendi le Emozioni ” che scende in terza posizione.

Box Office Itaia: “Blade Runner 2049” resta saldo in prima posizione

Ad una settimana dal suo grande esordio cinematografico che, come si poteva facilmente immaginare, lo aveva visto in cima alle classifiche dei film più visti del weekend, “Blade Runner 2049” conquista anche per questa settimana il podio, con un incasso di € 1.118.958 (totale: 3.819.037).

In seconda posizione, invece, troviamo la new entry “L’uomo di neve“, favola macabra dai risvolti grotteschi che vede il suo giovane protagonista, segnato da una vita non proprio facile, nè tanto meno felice, stringere amicizia con un inquietante pupazzo di neve. La pellicola, che non convince completamente la critica, ottiene comunque un buon risultato di pubblico con i suoi € 900.001 di botteghino.

Scende in terza posizione il film d’animazione che solo tre settimane fa era primo in top ten; “Emoji – Accendi le Emozioni ” guadagna € 410.782 nel weekend, su di un totale di 2.597.357.

Box Office Italia: “Lego Ninjago – Il film” non convince il grande pubblico

Al suo arrivo per la prima volta sul grande schermo, il film “Lego Ninjago – Il film”, sequel delle pellicole dedicate alle avventure dei fantastici mattoncini che hanno segnato i giochi della nostra infanzia – iniziati con “The LEGO movie” nel 2014 – si inserisce al quarto posto con € 405.151.

Quinto si classifica “Nove Lune e Mezza“, anche lui new entry di questa settimana. La commedia diretta da Michela Andreozzi, incassa € 381.831.

In sesta posizione nel Box Office Italia, con i suoi € 318.052 su di un totale di 1.084.233, arriva “Ammore e malavita“, pellicola a cui si deve il merito di aver riportato in auge nelle sale italiane, il cinema napoletano in chiave musicale.

“Come ti ammazzo il Bodyguard” si classifica settimo nel weekend; non convince infatti la storia di Michael Bryce, la guardia del corpo che si ritrova a dover difendere un temibile sicario. Il film guadagna € 283.449 (totale: 949.820).

Scende in ottava posizione “40 sono i nuovi 20” con protagonista la splendida Reese Witherspoon, impegnata a dimostrare che la vita inizia con gli “anta” e che c’è ancora tempo per innamorarsi e divertirsi. La pellicola incassa € 247.008 (totale: 247.738).

Con i suoi € 176.714 di esordio, “Il palazzo del Viceré” – storia ambientata nel 1947, dopo la rinuncia dell’Inghilterra all’India – si classifica al nono posto questa settimana.

In decima posizione troviamo, invece, “Cars 3“, terzo capitolo della saga Walt Disney dedicato alle macchinine più divertenti e spericolate di tutto il cinema di animazione; che porta a casa € 153.850, su di un totale rispettabilissimo di 7.738.213.

Ilaria Romito

16/10/2017