Box Office Italia: Benedetta follia sempre in testa

(Incassi 19 – 21 gennaio) Per la seconda settimana consecutiva in testa al box office italiano troviamo “Benedetta Follia” seguito dal film “Il vegetale” e “Ella & John – The Leisure Seeker”.

Box Office Italia: un podio tutto italiano

Sul podio al box office italiano in questa terza settimana di gennaio, troviamo tre film nostrani.

In testa a tutti per la seconda settimana consecutiva, il nuovo film diretto e interpretato da Carlo Verdone insieme ad Ilenia Pastorelli, “Benedetta Follia” che ottiene 2.061.720 euro arrivando ad un totale di 6.365.278 euro.

Al secondo posto troviamo il film diretto da Gennaro Nunziante per la prima volta lontano da Checco Zalone e con Fabio Rovazzi protagonista, “Il vegetale” realizza 1.447.353 euro, al suo primo weekend in sala.

Chiude il podio in terza posizione “Ella & John – The Leisure Seeker”, il film di Paolo Virzì con Hellen Mirren e Donald Sutherland, alla sua prima settimana di programmazione ottiene 1.225.203 euro.

Box Office Italia: giù dal podio

In quarta posizione ai piedi del podio il film diretto da Joe Wright con uno straordinario Gary Oldman, nei panni del primo ministro Inglese Winston Churchill all’inizio della seconda guerra mondiale. “L’ora più buia” una new entry di questa settimana ottiene 1.194.382 euro.

In quinta posizione scende il film con Dwayne “The Rock” Johnson “Jumanji: Benvenuti nella giungla” che ottiene 902.422 euro arrivando ad un totale di 9.018.034 euro.

Alla sua prima settimana di programmazione, il film horror “Insidious: L’ultima chiave”, ultimo capitolo della saga creata da James Wan, ottiene una sesta posizione realizzando 744.953 euro.

In settima posizione resiste ancora il film della Pixar “Coco” che porta a casa altri 683.114 euro arrivando ad un totale di 10.165.016 euro.

Box Office Italia: le altre posizione

Chiudono la top ten degli incassi al botteghino di questa settimana nelle nostre sale: “Tre manifesti a Ebbing, Missouri”, alla sua seconda settimana nelle sale il film diretto da Martin McDonagh realizza 675.735 euro, per un totale complessivo di 1.797.627 euro. “Wonder” ottiene altri 599.419 euro (11.239.258 euro complessivi). Chiude la classifica in caduta libera “Come un gatto in tangenziale” che incassa 539.790 euro, arrivando ad un totale complessivo di 8.827.230 euro.

Tomas Barile

22/01/2018