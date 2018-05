Box Office Italia: “Avengers: Infinity War” si riconferma al primo posto

Box Office Italia (03-06 Maggio): “Avengers: Infinity War” dimostra di non avere rivali e si conferma al primo posto, vincendo il weekend italiano. Anche “Loro 1” di Paolo Sorrentino con Toni Servillo si mantiene in seconda posizione, seguito al terzo posto da “Arrivano i Prof” con Claudio Bisio, e al quarto posto da “Escobar – Il fascino del male”.

Box Office Italia: “Avengers: Infinity War” non ha rivali

Box Office Italia: “Avengers: Infinity War“, di Anthony Russo e Loe Russo, continua a incassare sbaragliando la concorrenza, guadagnando ancora la prima posizione. Il film della Marvel ha ricavato nel weekend 2.775.280 euro, per un totale di 15.459.527 euro.

In attesa dell’uscita del secondo capitolo sulla vita di Silvio Berlusconi, “Loro 1” si mantiene al secondo posto con un guadagno di 803.857 euro nel fine settimana, per un totale di 3.180.660 euro. Al terzo posto esordisce “Arrivano i prof” una commedia italiana diretta da Ivan Silvestrini con Claudio Bisio, Rocco Hunt e Lino Guanciale che ha tratto un profitto di 741.627 euro nel weekend, per un totale di 1.117.626 euro.

Continua a perdere posizioni la pellicola sulla vita di Pablo Escobar “Escobar – Il fascino del male” che questa settimana si piazza al quarto posto con un incasso di 439.930 euro in un totale di 2.929.921 euro.

In quinta posizione arriva “Game Night – Indovina chi muore stasera?” con Rachel McAdams che nel weekend ottiene 389.498 euro in un totale di 555.541 euro.

Il film d’animazione in stop motion, scritto e diretto da Wes Anderson, “L’isola dei cani” entra in classifica al sesto posto incassando 292.626 euro nel fine settimana, in un totale di 430.729 euro.

A Beautiful Day: un esordio lento

Al settimo posto approda “A Beautiful Day” scritto e diretto da Lynne Ramsay con Joaquin Phoenix che nel weekend ha ricavato 111.304 euro in un totale di 142.238 euro. Precipita dalla quinta all’ottava posizione “Rampage – Furia animale” con Dwayne Johnson detto “The Rock”, che nel fine settimana si accaparra 91.211 euro per un totale di 2.601.639 euro.

La commedia italiana con Rocco Papaleo “Tu mi nascondi qualcosa” sprofonda dal quarto al nono posto, con un incasso di 90.035 euro nel weekend, in un totale di 441.367 euro.

Riesce a entrare in classifica, occupando il decimo posto “Cosa dirà la gente” che racconta la storia di una giovane ragazza pakistana. La pellicola esordisce con un guadagno di 80.426 euro.

Mariateresa Vurro

07/05/2018