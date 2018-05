Box Office Italia: “Avengers: Infinity War” ancora al primo posto

Box Office Italia (10-13 Maggio): “Avengers: Infinity War” dei fratelli Russo si riconferma al primo posto per la terza settimana consecutiva, al secondo posto “Loro 2” di Paolo Sorrentino, mentre esordisce al terzo posto “Show Dogs – Entriamo in scena” di Raja Gosnell, seguito in quarta posizione da “Arrivano i Prof” con Claudio Bisio.

Box Office Italia: gli Avengers sbancano al botteghino

Box Office Italia: “Avengers: Infinity War” non cede il primo posto a nessuno, gli eroi della Marvel continuano ad incassare riconfermandosi nella prima posizione per la terza settimana consecutiva con un ricavato di 1.143.886 euro nel weekend, in un totale di 17.317.976 euro.

“Loro 2” secondo capitolo dedicato alla vita di Silvio Berlusconi, con Toni Servillo, arrivato nelle sale questo fine settimana, ottiene la seconda posizione con un incasso di 1.089.982 euro.

Esordisce al terzo posto “Show Dogs – Entriamo in scena“, in cui i protagonisti sono i nostri amici a quattro zampe, con un guadagno di 580.276 euro.

Scende dal terzo al quarto posto “Arrivano i prof“, commedia italiana di Ivan Silvestrini con Claudio Bisio e Rocco Hunt, che ha incassato nel fine settimana 413.745 euro in un totale di 1.663.494 euro.

“Loro 1“, in seguito all’arrivo del secondo capitolo, precipita in quinta posizione con un entrata di 365.453 euro in un totale di 3.753.672 euro.

Esordio debole per Frank Matano e il suo “Tonno Spiaggiato”

Entra in classifica “Tonno spiaggiato” con Frank Matano, che occupa il sesto posto, con un profitto di 213.627 euro.

Continua a perdere posizioni “Escobar – Il fascino del male“, pellicola incentrata sulla vita di Pablo Escobar con Javier Bardem e Penélope Cruz, che guadagna nel weekend 213.203 euro per un totale di 3.250.941 euro, piazzandosi al settimo posto.

L’ottava posizione è occupata da “Game Night – Indovina chi muore stasera?” che nel fine settimana ricava 180.337 euro in un totale di 820.599 euro.

Sprofonda al nono posto “L’isola dei cani” di Wes Anderson, con un incasso di 108.969 euro per un totale di 628.768 euro.

“Si muore tutti democristiani“, esordio cinematografico del collettivo Il terzo segreto di satira, riesce a entrare in classifica, esordendo al decimo posto con 94.055 euro di guadagno.

Mariateresa Vurro

14/05/2018