Box office Italia: “Assassinio sull’Orient Express” ancora prima

Box office Italia: incassi 7 – 10 Dicembre 2017. Nonostante le moltleplici new entry, “Assassinio sull’Orient Express” si riconferma capolista della classifica dei film più visti in Italia; a seguire “Gli eroi del Natale” e “Smetto quando voglio – Ad Honorem”.

Box office Italia: ancora successo per “Assassinio sull’Orient Express”

Continua l’ascesa per “Assassinio sull’Orient Express” che, forte di un cast stellare e della regia impeccabile di Kenneth Branagh, al suo secondo week end di programmazione nelle sale, mantiene la prima posizione con un incasso, da giovedì a domenica, più alto dello scorso week end (3.575.010 euro, per un totale di 7.685.541 euro).

Ottimi risultati anche per “Gli eroi del Natale” che, grazie al passaparola, sale dalla quinta alla seconda posizione con 766.450 euro e un totale di 1.376.105 euro, rubando così la medaglia d’argento a “Smetto quando voglio – Ad Honorem” che si deve accontentare del terzo gradino del podio con 750.237 euro e 2.026.123 euro complessivi.

Debutto in sordina per “Il premio” e “Suburbicon”

Deludente il debutto in quarta posizione al box office Italia (con 686.103 euro e un totale di 723.246 euro realizzato da mercoledì giorno d’uscita) dell’italiano “Il premio” che vede Alessandro Gassmann per la terza volta dietro la macchina da presa, in una sorta di road movie con un Gigi Proietti in stato di grazia nei panni di padre e scrittore di successo.

Ancor più fiacco l’esordio dell’ultima fatica di George Clooney, anch’essa al cinema dallo scorso mercoledì. “Suburbicon“, commedia noir ambientata durante gli anni 50, apre in quinta posizione con 488.384 euro e 516.892 euro totali, nonostanti i nomi altisonanti che compongono il cast (Oscar Isaac, Matt Damon, Josh Brolin, Woody Harrelson, Julianne Moore).

Perde esattamente tre posizione dopo quattro settimane di programmazione il cinecomic di Zack Snyder e Joss Whedon, “Justice League“, che porta a casa – in sesta posizione – 424.956 euro e un bottino complessivo pari a 6.622.192 euro; mentre “Seven Sisters” scende di un gradino ed è settimo con 409.290 euro e 910.835 euro totali.

Box office Italia: gli ultimi della top ten

L’irriverente commedia americana “Bad Moms 2 – Mamme molto più cattive” si deve accontentare di un’ottava posizione con 402.697 euro (per un totale di 434.924 euro), lasciando dietro di sé come ultime posizioni del box office Italia: “Gli sdraiati“, che precipita dal quarto al nono posto con 259.886 ero e 2.067.082 euro complessivi, e “Caccia al tesoro“, che dalla settima posizione scende in decima e chiude la top ten con 206.362 euro e totale di 1.517.313 euro.

Giulia Sessich

11/12/2017