Box Office Italia: “Annabelle 2” sbanca al botteghino

Vincitrice indiscussa di questo weekend appena passato è proprio Annabelle, che al Box Office Italia ha scavalcato e superato di gran lunga “Spider-Man: Homecoming” e “The War – Il pianeta delle scimmia”.

Box Office Italia: la rivincita dei film dell’orrore

Il regista David F. Sandberg è già riuscito a convincere il pubblico di tutta Italia con il suo horror “Lights Out”, grazie al quale la New Line Cinema gli ha assegnato la regia di “Annabelle 2: Creation”, parte integrante del franchise iniziato con “The Conjuring”. Il primo fine settimana fa guadagnare 930.621 di euro alla pellicola horror, ottimo traguardo tenendo in considerazione che nel mese di agosto è difficile che i cinema siano molto popolati.

A tenere duro è “Spider-Man: Homecoming”, che si aggiudica il secondo posto al Box Office Italia, gudagnando in questo fine settimana 228.152 di euro per un totale di 7.790.370 milioni. Insomma, in film con Tom Holland diretto da Jon Watts e prodotto dalla Sony Pictures ha sbancanto al botteghino.

Per quanto riguarda “The War – Il pianeta delle scimmie” si aggiudica il terzo posto in classifica, incantando milioni di spettatori in tutta Italia e incassando la cifra parziale di 208.660, per un totale di 3.190.462.

Continuando a scendere per la Top 10 del Box Office Italia, troviamo al quarto posto il thriller drammatico “Prima di domani” diretto dalla regista statunitense Ry Russo-Young, che solo questo weekend ha incassato 135.166 di euro per un totale di 917.405. Subito seguito dal film con Nicholas Cage, “USS Indianapolis”, a metà della Top 10 ricopre il quinto posto grazie ad un incasso di 125.320, per un totale di 827.248.

Box Office Italia: si continua a scendere per la Top 10

Il film con protagonista Charlize Theron, “Atomica Bionda”, ricopre inaspettatamente solo il sesto posto della classifica italiana; il suo incasso iniziale è stato di 98.628 euro, quindi c’è la speranza che l’atomico film possa continuare a scalare la vetta per il successo e aggiudicarsi il primo posto.

Non demorde, invece, l’ultimo film sul franchise degli autobot diretto da Michael Bay, “Transformers: L’ultimo Cavaliere”, che a livello mondiale non ha riscosso il successo previsto, ma i fan italiani continuano ad accorrere numerosi facendo sì che solo in questo weekend il film abbia incassato 39.341, consentendo alla pellicola di raggiungere il guadagno complessivo di 4.736.452 milioni e il settimo posto nella classifica di questa settimana.

“2:22 il destino è già scritto” ricopre la nona posizione nella Top 10, con un guadagno parziale di 25.827 di euro e un totale di 982.650 euro, scavalcato da “Baby Boss” che ricopre l’ottava posizione con un guadagno di 30.974 di euro questo weekend arrivando al totale di 7.022.719 milioni.

A chiudere la classifica è il film d’animazione russo, “Savva”, che si aggiudica l’ultimo posto nella Top 10 del Box Office Italia, con un guadagno parziale di 25.019 di euro, arrivando al guadagno complessivo di 103.695 di euro.

Alessio Camperlingo

07/08/2017