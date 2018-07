Box Office Italia: “12 Soldiers” in cima alla classifica

(Box Office Italia 12 – 15 Luglio 2018): Esordio in testa per “12 Soldiers” che spodesta dal primo posto “La prima notte del giudizio” sceso in seconda posizione, seguito da “Jurassic World – Il regno distrutto“.

Box Office Italia: incassi bassi per un week end di calda estate

Un pubblico sempre più esiguo per le sale cinematografiche che, nonostante i confort e l’aria condizionata, non attraggono il pubblico, desideroso di sole e mare.

La classifica subisce quindi gli effetti dell’estate in termini di cifre, accogliendo cinque new entry nella top ten; tra queste merita il primo posto “12 Soldiers”, al suo debutto sui nostri schermi, con un incasso pari a 237.315 euro per un totale di 264.723 euro. Una prima posizione che di sicuro non fa invidia visto anche il cast d’eccellenza che vede tra i protagonisti Chris Hemsworth e Michael Shannon, tra i primi soldati mandati in Afghanistan in seguito all’attentato alle Torri Gemelle del 2001.

Un gradino in meno sia per “La prima notte del giudizio”, prequel diretto da Gerard McMurray, con Y’Lan Noel e Lex Scott Davis che vede come protagonisti Lauren Velez (star della serie televisiva “Dexter”) e Marisa Tomei (“Chaplin”, “The Wrestler”, “Captain America: Civil War“), scende in seconda posizione con 225.479 euro per un totale di 940.695 euro; e “Jurassic World – Il regno distrutto” con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, terzo con 128.674 euro per un totale di ben 10.024.884.

Tre new entry al box office Italia per le posizioni centrali

Debutta al quarto posto il documentario musicale dal titolo “Muse: Drones Worlds Tour”, incentrato sul tour del 2016 del noto gruppo che ripropone i più grandi successi, tra cui anche i brani della celebre colonna sonora di “Twilight” (126.854 euro). Sale di una posizione rispetto alla precedente classifica “Stronger – Io sono più forte“. Il film drammatico, tratto da una storia vera sugli attentati durante la maratona di Boston del 2013, incassa al quinto posto 116.009 euro e 308.423 euro complessivi. Altri due debuttanti per la sesta e la settima posizione occupate rispettivamente da: “Luis e gli alieni“, pellicola d’animazione di produzione nord europea che guadagna 103.862 euro (123.107 euro totali); e “Chiudi gli occhi – All I See Is You“, dramma psicologico diretto da Marc Forster e interpretato da Blake Lively, che ottiene 97.917 euro e 112.025 euro complessivi.

Box office Italia: solo una novità per le ultime tre posizioni

Perde due posizioni “Il sacrificio del cervo sacro“, il film premiato al Festival di Cannes 2017 di Yorgos Lanthimos con Nicole Kidman e Colin Farrell che porta a casa 62.398 euro per un totale di 475.037 euro, lasciando dietro di sè “Prendimi!“, commedia diretta da Jeff Tomsic con protagonisti Isla Fisher, Jon Hamm e Jeremy Renner (59.255 euro e 254.104 euro totali) e “Giochi di potere” che debutta in decima posizione con 57.891 euro e 65.018 euro complessivi.

16/07/2018