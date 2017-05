Regia: Janus Metz Pedersen

Cast: Shia LaBeouf, Stellan Skarsgård, Sverrir Gudnason, Tuva Novotny, David Bamber, Janis Ahern, Jane Perry, Robert Emms, Björn Granath

Genere: Drammatico, colore

Prosuzione: Svezia, Danimarca, Finlandia 2017

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita: n/d

Il regista e creatore di film documentari Janus Metz Pedersen - celebre per pellicole come "Love on Delivery" e "Ticket to Paradise", incentrati sulla figura delle donne ordinate per posta come spose in Vietnam, Thailandia e Danimarca - con "Borg McEnroe" porta sul grande schermo una storia di sport e grandi uomini.

Il racconto è incentrato su due dei protagonisti più spettacolari della storia dello sport mondiale, lo svedese Bjorn Borg (interpretato da Sverrir Gudnason, attore nella serie "Wallander") e l'americano John McEnroe (interpretato da Shia LaBeouf, volto noto al grande pubblico per il ruolo di protagonista nella trilogia dei film di fantascienza "Transformers", diretti da Michael Bay) , atleti formidabili e famigerati rivali sul campo da tennis e non solo.

I due uomini, estremamente diversi tra loro, hanno reso indimenticabile la finale di Wimbledon del 1980.

Borg McEnroe: scontri sul campo e nella vita

Bjorn Borg, tennista svedese e campione fin dall'adolescenza, è considerato uno tra i maggiori tennisti della storia dello sport. Tra la seconda metà degli anni settanta e i primi ottanta, fu il primo professionista maschio a vincere 11 titoli durante il 'Grande Slam': sei al 'Roland Garros' e cinque consecutivi a 'Wimbledon'.

John McEnroe, allenatore, tennista e commentatore sportivo nonché atleta mancino, è stato il numero uno indiscusso per ben quattro anni, dal 1981 al 1984 e può vantare la definizione di 'miglior giocatore doppio' di tutti i tempi.

I due sportivi sono noti per la rivalità sul campo da tennis, che li ha visti scontrarsi più volte nel corso degli anni settanta e ottanta. Capaci di regalare al pubblico grandi emozioni durante le performance, si sono resi indimenticabili agli occhi dei tifosi anche per i loro due caratteri totalmente diversi. Borg era noto per essere calmo e pacato in campo, mentre McEnroe, invece, si distingueva per il carattere ribelle e irascibile nei confronti di arbitro e pubblico. Definiti dalla stampa "Fuoco e Ghiaccio", si sono scontrati ben quattordici volte in quattro anni, portando a casa sette vittorie ciascuno.