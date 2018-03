Regia: Bill Holderman

Cast: Jane Fonda, Alicia Silverstone, Mary Steenburgen, Diane Keaton, Andy Garcia, Candice Bergen, Richard Dreyfuss, Mircea Monroe, Don Johnson, Wallace Shawn, Craig T. Nelson, Ed Begley Jr..

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Bim Distribuzione

Data di uscita: n/d

"Book Club" è il film che ripercorre le vicende di Carol, Diane, Jane, Sharon, quattro amiche ultrasessantenni, che si conoscono dall'infanzia. Le donne, che nella vita hanno avuto molti problemi sentimentali, rassegnate dal loro destino solitario, frequentano insieme un club del libro mensile. Le quattro conducono una vita piuttosto noiosa, finché nelle loro mani non capita lo scandaloso bestseller erotico "Cinquanta Sfumature di Grigio", che porta nella loro quotidianità dei cambiamenti rivoluzionari. Il libro si rivela una fonte d'ispirazione per cimentarsi nelle nuove esperienze che gli permetteranno di entrare nel nuovo capitolo della loro vita, piena di avventure amorose e non solo.

Book Club: un film con un cast da Oscar

"Book Club" è una commedia realizzata dal regista esordiente e sceneggiatore Bill Holderman, conosciuto per aver lavorato sui film come "A spasso nel bosco" e "The Conspirator". Per la stesura della sceneggiatura Holderman ha collaborato con Erin Simms.

Per la sua commedia, Holderman ha scelto un cast d'eccezione, composto da quattro attrici come Jane Fonda, vincitrice di ben due Premi Oscar come Miglior Attrice Protagonista nel 1972 con "Una squillo per l'ispettore Klute" e nel 1979 con "Tornando a casa". Diane Keaton, una famosa attrice, produttrice cinematografica e regista statunitense, anche lei vincitrice del Premio Oscar nel 1978 per il film "Io e Annie". Mary Steenburger, vincitrice del Premio Oscar come Miglior Attrice Non Protagonista nel 1981 per la sua parte nella pellicola "Una volta ho incontrato un miliardario"; e Candice Bergen, conosciuta per aver interpretato il ruolo della protagonista della famosa sitcom statunitense degli anni '90 "Murphy Brown".