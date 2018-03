Regia: Dexter Fletcher

Cast: Rami Malek, Joseph Mazzello, Ben Hardy, Gwilym Lee, Allen Leech, Aaron McCusker, Lucy Boynton, Mike Myers

Genere: Biografico, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, Gran Bretagna, 2018

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 25 dicembre 2018

"Bohemian Rhapsody" è un biopic di una delle band inglesi di maggior successo di sempre, i Queen. La pellicola è incentrata, in particolare, sui primi anni di formazione del gruppo fino all'incredibile concerto Live Aid del 1985 al Wembley Stadium, in cui partecipò il frontman Freddy Mercury.

Bohemian Rhapsody: la storia dei Queen

Justin Hayte e Anthony McCarten curano la sceneggiatura di "Bohemian Rhapsody", film biografico sull'ascesa dei Queen al successo mondiale. La pellicola narra la storia del gruppo dagli anni '70, quando il cantante Freddie Mercury, il chitarrista Brian May, il batterista Roger Taylor e il bassista John Deacon formarono il gruppo. La popolarità internazionale arrivò nel 1975, grazie al singolo "Bohemian Rhapsody", considerata ancora oggi una delle migliori canzoni mai scritte.

La pellicola si conclude con il famosissimo concerto Live Aid del 1985, in cui moltissime star internazionali (tra cui lo stesso Freddie Mercury) si esibirono gratuitamente per mostrare la loro solidarietà a vari problemi di natura sociale. L'esibizione ebbe luogo 6 anni prima della morte del cantante inglese, avvenuta a causa di alcune complicazioni dovute all'AIDS.

La produzione di "Bohemian Rhapsody" è stata annunciata nel 2010, ma il progetto ha impiegato molto tempo per prendere forma. Alla fine del 2016, è stato reso pubblicamente ufficiale il cast definitivo del film. L'attore Rami Malek (noto per la sua interpretazione nella serie televisiva "Mr. Robot") vestirà i panni del frontman Mercury. Nel ruolo di Brian May, Roger Taylor e John Deacon, invece, troviamo rispettivamente Gwylim Lee, Ben Hardy e Joseph Mazzello.

Inoltre, sono stati ottenuti i diritti per alcuni celebri singoli dei Queen, che saranno reinterpretati nel biopic: "Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You", "Another One Bites the Dust", "You're My Best Friend" e "Fat Bottom Girls".