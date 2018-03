Regia: Francesco Prisco

Cast: Rocco Papaleo, Laura Morante, Massimiliano Gallo, Giovanni Esposito, Simona Tabasco, Andrea Di Maria, Francesco Di Leva, Gianni Ferreri, Antonino Iuorio, Enzo Salomone

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Videa - CDE

Data di uscita: 5 aprile 2018

La vita di due coniugi, Roberto e Marisa, procede in modo piuttosto ordinario. Lui è un istruttore di scuola guida, lei lavora come volontaria e sembrano ormai schiavi di una perenne abitudine. Una notte, però, la loro routine subisce un drastico cambiamento quando, nella loro abitazione, alcuni criminali lasciano dei misteriosi pacchi illegali. I due protagonisti non possono denunciare nulla, ma allo stesso tempo rischiano di essere incriminati. Forse, però, tutta questa situazione non dispiace così tanto...

Bob & Marys - Criminali a domicilio: Rocco Papaleo e Laura Morante protagonisti di un'originale commedia

Lo scrittore e regista Francesco Prisco dirige "Bob & Marys - Criminali a domicilio", una commedia italiana dai toni davvero originali. I due interpreti principali sono Rocco Papaleo ("Nessuno mi può giudicare", "Il nome del figlio", "Che vuoi che sia", "The Place") e Laura Morante ("L'amore è eterno finchè dura", "Il grande sogno", "Il figlio più piccolo", "La bellezza del somaro", "Ogni maledetto Natale"), rispettivamente nel ruolo di Roberto e in quello di Marisa.

Nel cast sono presenti anche Massimiliano Gallo ("Mine vaganti", "Io e lei"), Giovanni Esposito ("Una piccola impresa meridionale", "Si accettano miracoli"), Simona Tabasco ("È arrivata la felicità") e Francesco Di Leva ("Una vita tranquilla", "Natale col boss").

"Bob & Marys - Criminali a domicilio" mostra, in modo spiritoso e originale, come talvolta la vita coniugale possa risultare abitudinaria e difficile da condurre. I due protagonisti, infatti, ritrovano un modo tutto nuovo di trascorrere le proprie giornate, tra sguardi sospetti dei vicini e il rischio di essere scoperti dalla polizia.

Il film è distribuito da Videa - CDE.