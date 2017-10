Regia: Lisa Brühlmann

Cast: Luna Wedler, Zoë Pastelle Holthuizen, Regula Grauwiller, Georg Scharegg

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: Svizzera, 2017

Distribuzione: n/d

Data di uscita: n/d

Mia una ragazza quindicenne si trasferisce a Zurigo con la famiglia. Oltre a chiedersi se è stata adottata, scontrandosi con i propri genitori, soprattutto con la madre, il suo corpo adolescente comincia a cambiare, mandandola fuori di testa. Per fronteggiare questo cambiamento cerca rifugio in droghe e sesso, ma senza risultati. Il suo corpo alla fine cambierà facendola diventare l’essere racchiuso dentro di lei che per anni ha cercato di bloccare.

Blue My Mind: un viaggio adolesenziale

“Blue My Mind” è un film scritto e diretto dalla svizzera Lisa Brühlmann, conosciuta per aver recitato in “Goliath” e “Tempo Girl” di Dominik Locher, e per aver diretto alcuni cortometraggi come “Flügge”, “Hylas und die Nymphen” e l’episodio “Javier” nel film “Peripherie”. “Blue My Mind” è il suo primo lungometraggio personale.

Nel cast molti attori sono alla loro prima esperienza come nel caso di Luna Wedler nel ruolo della protagonista adolescente Mia. Gli altri attori che compongono il cast sono: Zoë Pastelle Holthuizen nel ruolo di Gianna, Regula Grauwiller nel ruolo di Gabriela e Georg Scharegg che interpreta Michael.

Il film è stato presentato per la prima volta in concorso nella sezione Nuovi Registi al San Sebastián Film Festival 2017.