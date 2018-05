Bloodshot: Sam Heughan si unisce al cast

Sam Heughan conosciuto principalrmente per il ruolo di Jamie Fraser in “Outlander”, si unisce a Vin Diesel in “Bloodshot” della Sony; Eiza Gonzalez, Michael Sheen sono in trattative.

Bloodshot: il cast completo

Il cast di “Bloodshot” si sta completando, Sam Heughan di “Outlander” si unirà a Vin Diesel per la Sony Pictures.

Questo rappresenta il primo film su supereroi con protagonista Vin Diesel, e inizierà la produzione a luglio con la regia di Dave Wilson e la produzione di Neal H. Moritz. Le riprese inizieranno, quindi, molto presto, e ci saranno anche Eiza Gonzalez e Michael Sheen nel cast.

“Bloodshot” è un personaggio centrale nel Valiant Expanded Universe – un universo di fumetti composto da una vasta gamma di migliaia di personaggi che incarnano un’ampia varietà di generi, toni e gruppi demografici, con oltre 81 milioni di fumetti venduti.

Bloodshot: un universo di eroi semplici

I supereroi di Valiant sono persone comuni in situazioni straordinarie piuttosto che dei e semidei; sono personaggi complessi che riflettono la società contemporanea, la politica e la diversità del mondo moderno. Dave Wilson è un regista di Blur Studios, lo stabilimento VFX di proprietà di Tim Miller, che ha diretto il primo “Deadpool” e sta facendo rivivere il franchise di Terminator.

Neal H. Moritz e Vin Diesel hanno già lavorato insieme nel ciclo di film “Fast & Furious”. La speranza della Sony è di riuscire a lanciare un franchising attraverso l’universo di Bloodshot.

La produzione della pellicola si adatta perfettamente alla pausa di Sam Heughan dal set di “Outlander”, che ha recentemente ottenuto un rinnovo di due stagioni da Starz.

Heughan ha poi recitato con Kate McKinnon e Mila Kunis in “The Spy Who Dumped Me” (2018), che la Lionsgate rilascerà il 3 agosto. È rappresentato da UTA e United Agents nel Regno Unito.

A riportare la notizia della sua unione al cast di “Bloodshot” è stato Variety.

Mariateresa Vurro

24/05/2018