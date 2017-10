Blade Runner 2049 - Recensione: cambi di prospettiva

Gli sceneggiatori di "Blade Runner 2049" sono stati talmente bravi nel loro lavoro che qualsiasi minimo riferimento alla trama genera uno spoiler, tanto essa è intrecciata e connessa con il primo capitolo. Anche per questo probabilmente la più grande paura del regista e dei produttori durante la promozione è stata proprio lo spoiler, quel soffio di vento che potrebbe far crollare tutto il castello di carte. Ma spoilerare un film come "Blade Runner 2049" è un crimine che solo gli incoscienti potrebbero commettere, perchè ci troviamo di fronte ad un sequel veramente degno del suo predecessore e che, come tale, merita tutto il nostro rispetto.

Si può dire di certo che la realizzazione tecnica è impeccabile da ogni punto di vista: scenografie, musiche, costumi, fotografia, montaggio, tutto è di altissimo livello e concorre a dare al film credibilità, spessore e bellezza visiva, senza bisogno dei tanto abusati effetti speciali e CGI. Tutti gli ambienti sono stati riprodotti il più possibile in studio, infatti, cosa che si nota e dà grande realismo. I colori del film spaziano su una gamma di neutri che danno una costante sensazione di decadenza e abbandono, dai toni cupi e piovosi della città all'arido arancio del deserto, dal grigio pallido delle coltivazioni alla discarica color rame sporco.

La musica, poi, è la perfetta erede del primo capitolo, mai protagonista e al tempo stesso presente in maniera quasi opprimente, con sonorità molto simili a quelle di "Arrival", precedente lavoro del regista.

In questo "Blade Runner 2049" ci sono numerosi cambi di prospettiva e nuovi spunti per ragionare sul significato della vita: le stesse tematiche affrontate da Ridley Scott negli anni '80 vengono riprese ed amplificate, arricchite di nuove domande e nuove riflessioni, senza giungere mai davvero ad una risposta, che è sfuggevole e fuori dalla portata degli esseri umani.

Blade Runner 2049: Ryan Gosling scoperta dell'anno

Tutti coloro che si erano preoccupati nel vedere affidato un ruolo fondamentale come quello del protagonista del nuovo capitolo a Ryan Gosling possono dormire sonni tranquilli: l'attore non solo regge benissimo la parte, ma svolge un lavoro talmente impeccabile che sarebbe impossibile immaginare qualcun altro al suo posto. Tutto il cast in generale è stato scelto con estrema cura e saggezza, e non c'è un solo personaggio che "stoni" o si possa considerare meno interessante degli altri.

Alcune scene sono semplicemente sublimi, con delle idee geniali che rendono "Blade Runner 2049" un film in grado di reggersi sulle proprie gambe e non solo un sequel o una copia di qualcosa già fatto in precedenza.

Per i fan irriducibili, inoltre, ci sono moltissimi dettagli e riferimenti pronti a farvi battere il cuore. Un consiglio per tutti è di rivedere "Blade Runner" poco prima di andare al cinema, così da non perdere neanche un particolare della nuova pellicola.

Caratteristica chiave di tutta l'opera è infine la tristezza, che quietamente permea ogni scena e dialogo, intrisa nel film grazie a questo magnifico Gosling che riesce a comunicare emozioni infinite con espressioni minuscole.

Durante la conferenza stampa a Roma, il regista Denis Villeneuve ha affermato che "Blade Runner 2049" è il suo miglior film; detto da uno il cui lavoro precedente è stato candidato a 8 Oscar, si entra in sala con la certezza di non restare delusi.

È bello non essere smentiti qualche volta.

Valeria Brunori