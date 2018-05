“BlacKkKlansman” di Spike Lee acclamato a Cannes

“BlacKkKlansman” diretto da Spike Lee, presentato in Concorso al Festival di Cannes nella giornata di ieri, 14 Maggio, ha ottenuto la Standing Ovation.

BlaKkKlansman: grande successo al Festival di Cannes

“BlacKkKlansman” di Spike Lee ha conquistato il pubblico alla premiere al Festival di Cannes, ricevendo reazioni positive anche sui social media. I resoconti della giornata affermano che la stanza era divisa da critici americani innamorati, e dalla critica francese titubante.

John David Washington e Adam Driver sono i protagonisti della commedia, che racconta la straordinaria storia vera di un detective afroamericano che penetrò nelle fila del Ku Klux Klan.

La pellicola ottiene supporto anche dalla critica: “È allo stesso tempo il film più divertente di Spike Lee da “Inside Man” e un’accusa esperta del bigottismo dell’era di Trump fino al climax agghiacciante della vita reale”, ha scritto Eric Kohn di IndieWire. “Blackkklansman è il film di Spike Lee che stavamo aspettando”, ha scritto Rebecca Keegan di Vanity Fair. Riferendosi a Lee, Steve Pond di TheWrap ha definito il film “appassionato, disordinato e vitale come qualsiasi altra cosa che ha fatto in decenni”.

BlacKkKlansman: trama

“BlacKkKlansman”, tratto dall’omonimo romanzo di Ron Stallworth, è in lizza per il più prestigioso premio della concorrenza di Cannes, la Palma d’oro, anche se un giornalista ha precisato che solo gli spettatori americani sono stati conquistati dal progetto. “La reazione di Twitter dai giornalisti francesi a #BlackkKansman è molto diversa. Basato su una storia vera, il film si svolge negli anni ’70, qunado Ron Stallworth è il primo detective nero a entrare a far parte del dipartimento di polizia di Colorado Springs. Determinato a farsi un nome, Stallworth progetta di invadere i ranghi del Ku Klux Klan, fino a diventarne uno dei seguaci più importanti. Con l’aiuto del detective veterano Flip Zimmerman (Driver), Stallworth rischia tutto per l’investigazione di una vita.

“BlacKkKlansman” sarà distribuito nelle sale americane il 10 Agosto 2018.

Mariateresa Vurro

15/05/2018