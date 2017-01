Black Panther: la Marvel annuncia il cast e la sinossi del film

Le riprese del cinecomic “Black Panther” sono ufficialmente iniziate e la Marvel rivela la sinossi e il cast in un comunicato ufficiale.

Black Panther: la sinossi del film rilasciata dai Marvel Studios

Si è iniziato a girare il tanto atteso film targato Marvel, le prime riprese si stanno svolgendo nella città di Atlanta. Nel frattempo i Marvel Studios hanno diffuso un comunicato stampa, in cui non solo annunciano l’inizio delle riprese, ma anche la sinossi e il cast del film. Eccovi la traduzione del comunicato:

“Black Panther segue la storia di T’Challa, che dopo gli eventi accaduti in “Captain America: Civil War” fa ritorno a casa nella nazione africana isolata e tecnologicamente avanzata del Wakanda, dove finalmente prende il posto di re. Quando un vecchio nemico, però, si rifà vivo, T’Challa viene messo alla prova sia come re che come Black Panther da un duro conflitto, che potrebbe minare le sorti non solo del Wakanda, ma del mondo intero.”

Black Panther: il cast principale e i villain del supereroe

Nel ruolo del protagonista è stato confermato Chadwick Boseman, che lo ha già interpretato nel precedente film di “Captain America”, dove combatte accanto agli altri noti supereroi Marvel. Sono stati confermati anche due ritorni, quello di Andy Serkis nella parte di Klaw, il villain di turni già comparso in “Age of Ultron”; quello di Martin Freeman, meglio conosciuto come il protagonista de “Lo Hobbit” e nel ruolo del dottor Watson nella serie tv “Sherlock”, che interpreterà Everett K. Ross, agente del governo del Wakanda e grande amico del supereroe.

Il cast, però, è molto più ricco, infatti non vi sarà un unico antagonista, ma ben tre. Oltre Klaw, vedremo schierati contro Black Panther anche Killmonger, interpretato da Michael B. Jordan , e M’Baku, che avrà il volto di Winston Duke. Vedremo anche una vecchia conoscenza: John Kani nei panni del padre dell’opera, ovviamente in flashback in qualche ricordo. Il film è diretto da Ryan Coogler, il regista di “Creed – Nato per combattere “, e il cast comprenderà anche Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Angela Bassett e Forest Whitaker.

“Black Panther” è molto atteso dai fan dei cinecomic, che vogliono scoprire di più su questo personaggio, ma potranno farlo solo il 18 febbraio 2018, data di uscita del film.

Erika Micheli

27/01/2017